logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário

Camisa 9 da Seleção Brasileira marcou dois gols na vitória sobre o Haiti

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 01:14
Favorite o Lance! no Google
Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti
Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Incontestável em Manchester, Matheus Cunha nunca se deu por satisfeito com o amor inglês. O paraibano queria mesmo era conquistar o amor de seu povo: o nordestino, o brasileiro. Em entrevista à CazéTV, após o duelo contra o Haiti, em que marcou dois gols, o camisa 9 da Seleção Brasileira revelou que seu maior sonho pessoal é conseguir construir uma relação com a torcida brasileira.

continua após a publicidade
  • Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos

    Ancelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a Escócia

    Seleção Brasileira
    Há 21 minutos
  • Lance!

    Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: ‘A mesma da última vez’

    Copa do Mundo
    Há 50 minutos
  • Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: ‘Falhou’

    Fora de Campo
    Há 31 minutos

    • "Lá fora as pessoas me conhecem, eu jogo em um clube muito grande, sou reconhecido, mas não é o meu povo, meu Nordeste, meu Brasil, minha Baía Formosa. Ver a Baía Formosa assim... é muito emocionante. Ser abraçado pelo meu povo, é tudo que eu sempre quis. Eles me abraçaram, pintaram as ruas, compraram a camisa com o meu nome. É um povo tão humilde, tão feliz. Eu sou muito grato"

    Matheus Cunha

    ➡️ À Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'

    Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Matheus Cunha tem também muito carinho pela Baía Formosa, município no litoral do Rio Grande do Norte, há pouco mais de 100 km da cidade onde nasceu. Foi na Baía Formosa que o atacante aprendeu a surfar e construiu uma amizade com o campeão olímpico Ítalo Ferreira, natural de lá.

    Matheus Cunha comemora gol do Brasil com tradicional comemoração de surfista (Foto: DAN MULLAN/GETTY IMAGES VIA AFP)

    Hoje, vivendo o ápice de sua vida, Matheus Cunha se emocionou ao falar sobre os primeiros gols marcados pela Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. No ciclo passado, o jogador à época do Atlético de Madrid, foi lembrado por Tite em algumas convocações, mas acabou não sendo chamado para disputar a Copa do Mundo de 2022.

    continua após a publicidade

    "Eu tô em êxtase, a verdade é essa. Tudo que eu sempre pedi a Deus tá acontecendo. Vi minha mãe, meu pai e minha esposa chorando, deu vontade de chorar também. No primeiro gol, quando a bola bateu no meu joelho, eu pensei: "Que isso! Obrigado Deus por esse presente". Tem coisas na vida que a gente só agradece. É um privilégio absurdo estar aqui. Representar o Brasil é tudo que eu sempre sonhei. Eu sou tão grato de estar vivendo isso que hoje em dia eu entro em campo só querendo ser eu. Desfrutar da bola, poder me conectar com meus companheiros, flutuar entre linhas".

    Matheus Cunha

    ➡️Entenda a comemoração de Matheus Cunha nos gols do Brasil sobre o Haiti pela Copa

    Dos 14 jogos de Ancelotti comandando a Seleção Brasileira, Matheus Cunha só ficou fora de uma partida. Um número que mostra o tamanho da importância que possui dentro do grupo. Um dos motivos? A versatilidade e entrega do atacante em campo.

    "No segundo gol, eu divido uma bola no meio-campo. É uma função que normalmente não cabe ao camisa 9, mas esse é quem eu sou. Gosto de participar de todos os momentos do jogo. De verdade, eu sempre tento dar o meu melhor em campo. Eu sei o peso que é vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira. Estar aqui, representando o Brasil em uma Copa do Mundo, vestindo qualquer camisa que fosse, já seria um sonho. Vestir a 9 então... Dá muito orgulho, vontade de chorar, é muito emocionante. Cara, me pintaram na rua. Não tô entendendo nada"

    Matheus Cunha

    Para qualquer camisa 9 brasileiro, é difícil acreditar que Romário não esteja entre as maiores referências. Para Matheus Cunha não foi diferente. No momento da entrevista com a CazéTV, o atacante se encontrou com o Baixinho, que está fazendo a cobertura da Copa do Mundo no veículo.

    continua após a publicidade

    "Ídolo, primeiramente é um prazer estar falando com você. Vocês marcaram tanto a nossa história, por já ter feito tanto em Copa do Mundo, nos momentos mais importantes que existem. A gente sempre sonha em ser mais um que consiga colocar o nome em um pedacinho dessa história. É indescritível olhar pra mim e pensar meu nome vai estar próximo ao de vocês, como os que já fizeram gols pelo Brasil em Copas do Mundo"

    Matheus Cunha

    No fim, a benção de um dos maiores da história do futebol brasileiro veio. À Matheus Cunha, Romário disse: "continua assim, metendo gol nos caras!".

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoCasagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer'Há 30 minutos
    Rayan foi entrevistado por Romário depois de Brasil x Haiti (Foto: Reprodução CazéTV)
    Seleção BrasileiraA Romário, Rayan revela nervosismo antes de estreia na Copa: 'Perna tremendo'Há 38 minutos
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Copa do MundoBalanço Grupo C: Brasil garante liderança, mas tem Marrocos na colaHá 39 minutos
    Seleção BrasileiraAlisson exalta maturidade da Seleção Brasileira e destaca solidez defensiva contra o HaitiHá 45 minutos
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Copa do MundoCampanha com Endrick gera notificação da CBF à 99Há 46 minutos
    Neymar faz reclamações com a arbitragem de Brasil x Marrocos
    Seleção BrasileiraAncelotti garante que Neymar estará disponível para jogo com a EscóciaHá 52 minutos

    Mais LANCE!

    Vini Jr revela temor por lesão de Raphinha: 'A mesma da última vez'
    Vini Jr. marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Jornalista critica Brasil após vitória sobre o Haiti: 'Falhou'
    Casimiro falou após o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
    Casemiro avalia desempenho do Brasil contra Haiti e fala sobre ansiedade do time
    Ancelotti concede entrevista à CazéTV
    Vitória do Brasil muda humor de Ancelotti, que elogia desempenho contra o Haiti
    Paquetá aponta chave do Brasil para primeira vitória na Copa do Mundo: 'Foco na qualidade'
    Qual é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Brasil e Marrocos: entenda os critérios de desempate da Copa do Mundo
    Endrick em Brasil x Haiti (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Endrick vira assunto após Brasil x Haiti: 'Ficou claro'
    Galvão Bueno no programa "Galvão e Amigos
    Galvão Bueno se irrita na reta final de Brasil x Haiti: 'Não era'
    Vini Jr supera Ronaldinho Gaúcho com gol e assistência na vitória do Brasil sobre o Haiti
    Denilson criticou jogador do Brasil contra o Haiti (Foto: Reprodução)
    Denílson critica jogador do Brasil contra o Haiti: 'Esperava mais'
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    O que o Brasil precisa para garantir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo
    Matheus Cunha ergue as mãos aos césu para comemorar o primeiro gol do Brasil contra o Haiti (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Dê suas notas: Brasil derrota o Haiti, com gols de Matheus Cunha (2) e Vini Jr.