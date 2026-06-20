Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário Camisa 9 da Seleção Brasileira marcou dois gols na vitória sobre o Haiti

Incontestável em Manchester, Matheus Cunha nunca se deu por satisfeito com o amor inglês. O paraibano queria mesmo era conquistar o amor de seu povo: o nordestino, o brasileiro. Em entrevista à CazéTV, após o duelo contra o Haiti, em que marcou dois gols, o camisa 9 da Seleção Brasileira revelou que seu maior sonho pessoal é conseguir construir uma relação com a torcida brasileira.

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"Lá fora as pessoas me conhecem, eu jogo em um clube muito grande, sou reconhecido, mas não é o meu povo, meu Nordeste, meu Brasil, minha Baía Formosa. Ver a Baía Formosa assim... é muito emocionante. Ser abraçado pelo meu povo, é tudo que eu sempre quis. Eles me abraçaram, pintaram as ruas, compraram a camisa com o meu nome. É um povo tão humilde, tão feliz. Eu sou muito grato" Matheus Cunha

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Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Matheus Cunha tem também muito carinho pela Baía Formosa, município no litoral do Rio Grande do Norte, há pouco mais de 100 km da cidade onde nasceu. Foi na Baía Formosa que o atacante aprendeu a surfar e construiu uma amizade com o campeão olímpico Ítalo Ferreira, natural de lá.

Matheus Cunha comemora gol do Brasil com tradicional comemoração de surfista (Foto: DAN MULLAN/GETTY IMAGES VIA AFP)

Hoje, vivendo o ápice de sua vida, Matheus Cunha se emocionou ao falar sobre os primeiros gols marcados pela Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. No ciclo passado, o jogador à época do Atlético de Madrid, foi lembrado por Tite em algumas convocações, mas acabou não sendo chamado para disputar a Copa do Mundo de 2022.

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"Eu tô em êxtase, a verdade é essa. Tudo que eu sempre pedi a Deus tá acontecendo. Vi minha mãe, meu pai e minha esposa chorando, deu vontade de chorar também. No primeiro gol, quando a bola bateu no meu joelho, eu pensei: "Que isso! Obrigado Deus por esse presente". Tem coisas na vida que a gente só agradece. É um privilégio absurdo estar aqui. Representar o Brasil é tudo que eu sempre sonhei. Eu sou tão grato de estar vivendo isso que hoje em dia eu entro em campo só querendo ser eu. Desfrutar da bola, poder me conectar com meus companheiros, flutuar entre linhas". Matheus Cunha

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Dos 14 jogos de Ancelotti comandando a Seleção Brasileira, Matheus Cunha só ficou fora de uma partida. Um número que mostra o tamanho da importância que possui dentro do grupo. Um dos motivos? A versatilidade e entrega do atacante em campo.

"No segundo gol, eu divido uma bola no meio-campo. É uma função que normalmente não cabe ao camisa 9, mas esse é quem eu sou. Gosto de participar de todos os momentos do jogo. De verdade, eu sempre tento dar o meu melhor em campo. Eu sei o peso que é vestir a camisa 9 da Seleção Brasileira. Estar aqui, representando o Brasil em uma Copa do Mundo, vestindo qualquer camisa que fosse, já seria um sonho. Vestir a 9 então... Dá muito orgulho, vontade de chorar, é muito emocionante. Cara, me pintaram na rua. Não tô entendendo nada" Matheus Cunha

Para qualquer camisa 9 brasileiro, é difícil acreditar que Romário não esteja entre as maiores referências. Para Matheus Cunha não foi diferente. No momento da entrevista com a CazéTV, o atacante se encontrou com o Baixinho, que está fazendo a cobertura da Copa do Mundo no veículo.

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"Ídolo, primeiramente é um prazer estar falando com você. Vocês marcaram tanto a nossa história, por já ter feito tanto em Copa do Mundo, nos momentos mais importantes que existem. A gente sempre sonha em ser mais um que consiga colocar o nome em um pedacinho dessa história. É indescritível olhar pra mim e pensar meu nome vai estar próximo ao de vocês, como os que já fizeram gols pelo Brasil em Copas do Mundo" Matheus Cunha

No fim, a benção de um dos maiores da história do futebol brasileiro veio. À Matheus Cunha, Romário disse: "continua assim, metendo gol nos caras!".

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