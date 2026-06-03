Atitude de Casemiro com Endrick durante treino repercute: 'Evidente'

Durante a preparação da Seleção Brasileira para o amistoso contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland, uma entrada forte de Casemiro em Endrick virou assunto nas redes sociais. Recentemente, uma declaração do volante sobre o jovem atacante gerou repercussão entre torcedores, embora nenhum dos dois tenha se manifestado oficialmente sobre o tema.

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No treinamento desta quarta-feira (3), imagens divulgadas pelo Canal Goat mostraram uma dividida mais dura de Casemiro em Endrick. O lance rapidamente repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

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Veja o lance:

ENTRADA FORTE DE CASEMIRO EM ENDRICK 🤭



Foi falta pra cartão ou não? Brincadeiras à parte, a gente sabe que isso é normal do treino! Companheiros de equipe sim e competitivos também 🤩#endrick #casemiro #futebol #seleçãobrasileira #copadomundo pic.twitter.com/ophrFSDQ8c — Canal GOAT (@CanalGOATBR) June 3, 2026

Parte dos internautas afirmou que o volante teria exagerado na jogada, colocando em risco a integridade física do atacante. Outros foram além e interpretaram o lance como um possível sinal de desconforto de Casemiro em relação ao jovem jogador.

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Veja a repercussão:

na copa ele não faz isso — NEYMAGO (@neymagocec) June 3, 2026

Futebol é isso aí?? Entrada totalmente desnecessária para se dar em um treino — always vasco (@vascodadepres7) June 3, 2026

É evidente, notório, que Casemiro não queria o Endrik no grupo dos 26. — Álison Reis (@ALisonReis1981) June 3, 2026

Inacreditável uma entrada dessas por trás em um treino.



O mlk vira o pé acaba a copa dele… — AL CAFOGO ✮ (@alcafogo) June 3, 2026

Tinha que ter feito isso no Modric a 4 anos atrás mas preferiu não tomar o segundo cartão amarelo — Bruno ◤✠◢ (@soaresbruno91) June 4, 2026

Relembre fala de Casemiro sobre Endrick

Ao ser perguntado sobre o atacante revelado no Palmeiras, Casemiro analisou o contexto da sua ida para a França em busca de mais minutos e competitividade, fator que afirma ser imprescindível para jogadores de alto nível e que sonham em disputar o Mundial. O capitão também fez questão de tirar qualquer peso das costas do jovem de 19 anos.

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— Primeiro, o jogador tem que jogar. Independentemente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independentemente do nível de competição, o jogador tem que estar sempre competindo. Mas, assim, acho que foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele; a gente não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem — iniciou Casemiro.

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Entrada dura de Casemiro em Endrick durante treino viraliza nas redes sociais (Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um do grupo assim, dos dez, exatamente, mas ele… a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver. Não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que têm que puxar mais, têm que tirar mais da equipe — continuou.

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— Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque, até mesmo por isso, acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe de inúmeros e inúmeros jogadores que acaba prejudicando, então a gente tem que ter um pouco mais de calma — encerrou o camisa 5.

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