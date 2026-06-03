Seleção abre treino e fortalece laços com comunidade local nos EUA

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo teve nesta quarta-feira (3) um momento de aproximação com a comunidade local de Nova Jersey. Cerca de 200 convidados, entre crianças de escolinhas de futebol e moradores das cidades de Morristown, Basking Ridge e Newark, acompanharam de perto o treinamento da equipe no centro de treinamento do New York Red Bulls, base escolhida pela CBF para o período de preparação nos Estados Unidos.

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A iniciativa faz parte de um programa promovido pela FIFA durante todas as Copas do Mundo. A entidade reserva ingressos para moradores e projetos esportivos das regiões que recebem as seleções, permitindo que crianças e adolescentes tenham contato direto com os jogadores e acompanhem uma atividade oficial de treinamento.

No caso da Seleção Brasileira, a ação reuniu jovens de diferentes comunidades da região. Entre eles estavam atletas do Ironbound SC, tradicional clube de Newark que disputa competições da MLS Next. O treinador Christopher Nassif, responsável pelas equipes sub-17 e sub-19 da instituição, recebeu 20 convites para distribuir entre seus jogadores.

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Para definir os contemplados, Nassif estabeleceu alguns critérios. O principal deles foi a ligação dos jovens com o Brasil. A ideia era proporcionar uma experiência especial para atletas que acompanham a Seleção desde pequenos e que, muitas vezes, mantêm fortes vínculos familiares e culturais com o país.

A oportunidade permitiu que os convidados acompanhassem toda a atividade comandada por Carlo Ancelotti. Antes mesmo do início do treinamento, os jovens tiveram o primeiro contato com um dos jogadores da equipe. O atacante Matheus Cunha se dirigiu ao espaço reservado aos convidados para distribuir autógrafos, tirar fotos e conversar rapidamente com os presentes.

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O gesto foi recebido com entusiasmo pelo grupo e ajudou a reforçar um dos objetivos da ação: aproximar a Seleção da comunidade que a recebe durante a Copa do Mundo. Ao longo da atividade, crianças e adolescentes acompanharam atentamente cada exercício realizado pelos jogadores, observando de perto atletas que costumam ver apenas pela televisão.

A expectativa era de que o contato não terminasse ali. Após o treinamento, os convidados aguardavam uma nova oportunidade de interação com os jogadores brasileiros, seja por meio de fotos, autógrafos ou breves conversas.

A cena se repetirá ao longo do Mundial com outras seleções participantes. Mais do que abrir os portões dos centros de treinamento, a iniciativa da Fifa busca criar uma conexão entre as equipes e as comunidades locais, transformando a passagem das delegações pelas cidades-sede em uma experiência compartilhada também por quem vive o dia a dia desses locais. No caso do Brasil, a quarta-feira foi marcada justamente por esse encontro entre a Seleção e a comunidade que, durante as próximas semanas, acompanhará de perto a caminhada da equipe na Copa do Mundo.

Marquinhos dá autógrafos para torcedores nos EUA (Foto: Marcio Dolzan / CBF)

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