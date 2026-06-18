AO VIVO: Assista ao Fut&Papo desta quinta-feira, que recebe Dado Villa-Lobos Músico é torcedor declarado do Fluminense e participa de entrevista ao Lance!TV

Nesta quinta-feira (17), o Fut&Papo, programa semanal com um convidado especial no Lance!TV, receberá ninguém menos do que Dado Villa-Lobos. O músico de 60 anos foi guitarrista da eterna banda Legião Urbana e é torcedor declarado do Fluminense, sendo um dos aficionados mais ilustres no mundo da celebridade. Você pode conferir o programa ao vivo a partir das 16h (de Brasília) clicando AQUI.

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Devido à cobertura especial do Lance! na Copa do Mundo, a edição desta quinta será apresentada por Felipe Ruggeri e Thales Teixeira. Os dois tirarão de Dado um papo descontraído sobre tudo que envolve o momento do Tricolor e também a Seleção Brasileira, em sua toada pelo hexacampeonato mundial na América do Norte.

🤔 Quem é Dado Villa-Lobos, convidado do Fut&Papo?

Nascido em Bruxelas e criado entre diferentes países antes de se estabelecer em Brasília, Dado Villa-Lobos ganhou projeção nacional como integrante da lendária banda Legião Urbana. Ao lado de Renato Russo e Marcelo Bonfá, participou da criação de álbuns que marcaram gerações e ajudaram a moldar a identidade do rock brasileiro nas décadas de 1980 e 1990, com sucessos que permanecem vivos na memória do público até hoje.

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Após o fim da Legião Urbana, Dado seguiu uma carreira consolidada como músico, compositor e produtor, participando de diversos projetos artísticos e mantendo uma forte ligação com a cena cultural brasileira. Ao longo dos anos, também se destacou por preservar e revisitar o legado da banda, levando clássicos da Legião para novas gerações por meio de turnês, gravações e trabalhos especiais.

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Além da música, o futebol sempre esteve presente em sua vida. Torcedor apaixonado e atento ao universo esportivo, acompanha o esporte de perto e frequentemente estabelece paralelos entre a emoção dos gramados e a energia dos palcos. Dentro da esfera futebolística, Dado é torcedor apaixonado do Fluminense e esteve presente em diversos grandes momentos do clube, como o "gol de barriga" de Renato Gaúcho, em 1995, diante do Flamengo.

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Dado Villa-Lobos é o convidado do Fut&Papo desta semana (Foto: Mailson Santana/Fluminense)

No Fut&Papo, o músico vai falar sobre sua relação com o futebol, relembrar histórias marcantes como torcedor e analisar como o esporte se conecta com a cultura popular brasileira, em uma conversa que promete agradar tanto os amantes da música quanto os apaixonados pela bola. A entrevista se inicia às 16h e você acompanha tudo no Lance!TV.

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