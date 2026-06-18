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Cinegrafista se machuca e deixa transmissão após choque com zagueiro do Uzbequistão

Profissional recebeu atendimento médico no local e precisou ser retirado após o incidente

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
18/06/2026 01:24
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Cinegrafista se machuca após choque com zagueiro do Uzbequistão (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)
Cinegrafista se machuca após choque com zagueiro do Uzbequistão (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)

A Colômbia venceu o Uzbequistão nesta quinta-feira (18) por 3 a 1, pela primeira rodada da Copa do Mundo. Além da grande atuação de Luis Díaz, jogador do Bayern de Munique, uma cena curiosa chamou a atenção.

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  • Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez/Folhapress).

    Luis Díaz decide, e Colômbia vence o Uzbequistão na Copa do Mundo

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    • Em uma falta do zagueiro Khusanov, do Uzbequistão, em Luis Díaz, da Colômbia, a jogada acabou envolvendo um cinegrafista que estava na lateral do campo. O defensor acabou "atropelando" o profissional, que precisou de atendimento médico e deixou a transmissão após a pancada. A informação foi do repórter André Gallindo, da TV Globo.

    No lance, Khusanov, que atua no Manchester City, recebeu cartão amarelo.

    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

    Colômbia x Uzbequistão

    A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão. A equipe criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o time asiático pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

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    A etapa complementar foi movimentada. Aos 15 minutos, Shomurodov finalizou com força, o goleiro Vargas não conseguiu fazer a defesa, e Fayzullaev aproveitou o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A comemoração, porém, durou pouco.

    Minutos depois, a Colômbia aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar. O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol.

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    A terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo será disputada na próxima terça-feira (23). Às 14h (de Brasília), Portugal enfrenta o Uzbequistão em duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na chave. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo, encerrando a rodada.

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