Cinegrafista se machuca e deixa transmissão após choque com zagueiro do Uzbequistão Profissional recebeu atendimento médico no local e precisou ser retirado após o incidente

A Colômbia venceu o Uzbequistão nesta quinta-feira (18) por 3 a 1, pela primeira rodada da Copa do Mundo. Além da grande atuação de Luis Díaz, jogador do Bayern de Munique, uma cena curiosa chamou a atenção.

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Em uma falta do zagueiro Khusanov, do Uzbequistão, em Luis Díaz, da Colômbia, a jogada acabou envolvendo um cinegrafista que estava na lateral do campo. O defensor acabou "atropelando" o profissional, que precisou de atendimento médico e deixou a transmissão após a pancada. A informação foi do repórter André Gallindo, da TV Globo.

No lance, Khusanov, que atua no Manchester City, recebeu cartão amarelo.

Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

Colômbia x Uzbequistão

A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão. A equipe criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o time asiático pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

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A etapa complementar foi movimentada. Aos 15 minutos, Shomurodov finalizou com força, o goleiro Vargas não conseguiu fazer a defesa, e Fayzullaev aproveitou o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A comemoração, porém, durou pouco.

Minutos depois, a Colômbia aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar. O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol.

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A terceira rodada do Grupo K da Copa do Mundo será disputada na próxima terça-feira (23). Às 14h (de Brasília), Portugal enfrenta o Uzbequistão em duelo que pode ser decisivo para a definição das posições na chave. Mais tarde, às 23h (de Brasília), a Colômbia mede forças com a RD Congo, encerrando a rodada.

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