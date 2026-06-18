Ex-alvo do Flamengo chama atenção em Uzbequistão x Colômbia: 'Queremos' Lateral-direito marcou um golaço na partida

O lateral-direito colombiano Daniel Muñoz voltou a chamar atenção do público brasileiro nesta quarta-feira (17). Atualmente um dos destaques da seleção da Colômbia, o jogador marcou o gol que abriu o placar na vitória parcial sobre o Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Muñoz apareceu como elemento surpresa dentro da área após um lançamento preciso de Luis Díaz. O lateral infiltrou em velocidade, recebeu em posição legal e finalizou de primeira na saída do goleiro para fazer 1 a 0 para os colombianos.

Veja o lance:

Antes do gol, Luis Díaz já havia acertado a trave aos 31 minutos após receber belo passe de Arias. Nas redes sociais, torcedores relembraram da especulação e exaltaram o jogador.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Daniel Muñoz solo sabe hacer golazos con Colombia. No es más. — Nagi Caldense 🇮🇹 (@_19Leandro93_) June 18, 2026

Tradução: Daniel Muñoz só sabe marcar gols espetaculares pela Colômbia. É só isso.

El gol de Muñoz, el Pase de Lucho, pero el partido de Gustavo Puerta, es el jefe del medio campo, los balones pasan por el, grata sorpresa en el inicio del Mundial. — Juan Serrano (@JuanSer53875933) June 18, 2026

Tradução: O gol de Muñoz, o passe de Lucho, mas o jogo de Gustavo Puerta, é o chefe do meio-campo, os balões passam por ele, grata surpresa no início da Copa do Mundo.

Daniel Muñoz se merece marcar todos los goles posibles. — Ela (@dcruuzb) June 18, 2026

Tradução: Daniel Muñoz merece marcar todos os gols possíveis.

Muñoz foi ventilado no Flamengo em 2022 kk — Dablioéle7 (@eudabliocrf) June 18, 2026

Hay mucha calidad en la selección colombiana, pero sin duda Luis Díaz es el mejor futbolista de la cancha lejos del segundo. — RIC 🔰 (@galindowski) June 18, 2026

Tradução: Há muita qualidade na seleção colombiana, mas sem dúvida Luis Díaz é o melhor futebolista do campo, de longe o segundo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O destaque de Muñoz também despertou lembranças no futebol brasileiro. Em 2020, o lateral esteve no radar do Flamengo, que buscava um reserva para Rafinha após a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro sob o comando de Jorge Jesus.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Muñoz marcou o gol da vitória em Uzbequistão x Colômbia. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Na época, o Rubro-Negro monitorava a situação do jogador junto ao Atlético Nacional, da Colômbia. O Palmeiras também demonstrou interesse na contratação, mas as negociações enfrentaram obstáculos devido a um impasse entre o clube colombiano e a equipe paulista envolvendo o atacante Miguel Borja.

Revelado pelo Rionegro Águilas, Muñoz já mostrava números expressivos naquele período. Na temporada anterior ao interesse dos clubes brasileiros, ele havia acumulado sete gols e seis assistências em 39 partidas somando suas passagens por Rionegro Águilas e Atlético Nacional.

✅ FICHA TÉCNICA

Uzbequistão 🆚 Colômbia

Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo K

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México

📺 Onde assistir: TV Globo

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável