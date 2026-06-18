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Ex-alvo do Flamengo chama atenção em Uzbequistão x Colômbia: 'Queremos'

Lateral-direito marcou um golaço na partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 00:19
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luis Díaz marcou o gol da vitória em Uzbequistão x Colômbia. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Muñoz marcou o gol da vitória em Uzbequistão x Colômbia. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

O lateral-direito colombiano Daniel Muñoz voltou a chamar atenção do público brasileiro nesta quarta-feira (17). Atualmente um dos destaques da seleção da Colômbia, o jogador marcou o gol que abriu o placar na vitória parcial sobre o Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026.

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    Aos 40 minutos do primeiro tempo, Muñoz apareceu como elemento surpresa dentro da área após um lançamento preciso de Luis Díaz. O lateral infiltrou em velocidade, recebeu em posição legal e finalizou de primeira na saída do goleiro para fazer 1 a 0 para os colombianos.

    Veja o lance:

    Antes do gol, Luis Díaz já havia acertado a trave aos 31 minutos após receber belo passe de Arias. Nas redes sociais, torcedores relembraram da especulação e exaltaram o jogador.

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    Veja a repercussão:

    Tradução: Daniel Muñoz só sabe marcar gols espetaculares pela Colômbia. É só isso.

    Tradução: O gol de Muñoz, o passe de Lucho, mas o jogo de Gustavo Puerta, é o chefe do meio-campo, os balões passam por ele, grata surpresa no início da Copa do Mundo.

    Tradução: Daniel Muñoz merece marcar todos os gols possíveis.

    Tradução: Há muita qualidade na seleção colombiana, mas sem dúvida Luis Díaz é o melhor futebolista do campo, de longe o segundo.

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    O destaque de Muñoz também despertou lembranças no futebol brasileiro. Em 2020, o lateral esteve no radar do Flamengo, que buscava um reserva para Rafinha após a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro sob o comando de Jorge Jesus.

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    Muñoz marcou o gol da vitória em Uzbequistão x Colômbia. (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Na época, o Rubro-Negro monitorava a situação do jogador junto ao Atlético Nacional, da Colômbia. O Palmeiras também demonstrou interesse na contratação, mas as negociações enfrentaram obstáculos devido a um impasse entre o clube colombiano e a equipe paulista envolvendo o atacante Miguel Borja.

    Revelado pelo Rionegro Águilas, Muñoz já mostrava números expressivos naquele período. Na temporada anterior ao interesse dos clubes brasileiros, ele havia acumulado sete gols e seis assistências em 39 partidas somando suas passagens por Rionegro Águilas e Atlético Nacional.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Uzbequistão 🆚 Colômbia
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo K

    📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de junho de 2026, às 23h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Azteca, na Cidade do México, México
    📺 Onde assistir: TV Globo

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