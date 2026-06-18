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Arena Brasileira aposta em shows, ativações e imersão nesta Copa

Evento transmitirá ao vivo os jogos do Brasil

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
18/06/2026 08:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Não é todo mundo que vai conseguir experienciar a Copa do Mundo diretamente dos estádios, mas há quem procure uma experiência em fanfest. Em São Paulo, espaços temáticos surgem como ponto de encontro para quem quer assistir aos jogos com um pouco mais de ambientação e interação.

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    O Arena Brasileira aparece com essa proposta de gerar imersão, conexão e diversão ao público presente. O evento conta com transmissão ao vivo dos jogos da Copa, apresentações de grandes artistas renomados na música brasileira, ativações com patrocinadores e experiências únicas. Tudo isso acontece no Parque do Ibirapuera durante os jogos do torneio.

    Arena Brasileira conta com diversas datas ao público (Foto: Gabriel Britto/Lance!)
    Arena Brasileira conta com diversas datas ao público (Foto: Gabriel Britto/Lance!)

    Programação dos próximos dias de Arena Brasileira

    Com estrutura preparada para receber milhares de pessoas, a Arena Brasileira contará com telões de alta definição, ativações de marcas, áreas de convivência e uma atmosfera de estádio a céu aberto para acompanhar cada lance da Seleção.

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    Com ingressos já disponíveis na página oficial do evento na Ingresse, a Arena Brasileira se consolida como a uma alternativa de experiências ao vivo do país durante a Copa, unindo duas grandes paixões nacionais: futebol e música. Anitta, Dilsinho, Caetano Veloso, Marina Sena, Ludmilla, Turma do Pagode, Wesley Safadão, Dennis⁠⁠, Léo Santana, Belo, Nattan, João Gomes, Marisa Monte e Thiaguinho são alguns dos nomes que compõem o restante do line-up, que conta com 33 artistas, ao todo.

    Além das ativações e shows, o espaço também investe em atividades interativas, como jogos, desafios e áreas para fotos, elementos que ajudam a ocupar o tempo entre uma partida e outra e reforçam o aspecto social da experiência, além do fator gastronômico diferenciado.

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