Maestro Júnior aponta escalação ideal para Brasil x Haiti
Equipes se enfrentam em busca de vaga no mata-mata da Copa do Mundo
Carlo Ancelotti terá uma nova chance para mostrar a força do Brasil na Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti, às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field. Para o segundo jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos, o ex-jogador Maestro Júnior defendeu que a escalação ideal teria "um pouco de juventude".
Para Júnior, a escalação ideal do Brasil para enfrentar o Haiti teria: Alisson, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Bruno Guimarães, Raphinha, Danilo Santos, Vini Jr, Matheus Cunha, Luiz Henrique.
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Entenda como amistoso com o Panamá pode ajudar o Brasil contra o Haiti
✍️ Por Márcio Iannacca e Marcio Dolzan
Quando o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 no amistoso de preparação para a Copa do Mundo, no Maracanã, ainda antes do embarque para os Estados Unidos, muita gente enxergou apenas mais um teste protocolar no calendário. Mas a escolha do adversário pelo departamento de Seleções Masculinas da CBF — comandado por Rodrigo Caetano — esteve longe de ser aleatória.
Nos bastidores da preparação brasileira, a ideia era expor o time de Carlo Ancelotti a características que seriam encontradas dias depois na fase de grupos do Mundial. E, neste aspecto, o Panamá (que ocupa a 34ª posição no ranking da Fifa) cumpria um papel importante: representar o estilo de futebol frequentemente encontrado na América Central e no Caribe, região da qual faz parte o Haiti (83º na lista da entidade), adversário do Brasil (6º no ranking da federação) na próxima sexta-feira, na Filadélfia.