Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (18)? Emissora transmite dois jogos nesta quinta-feira (18)

A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta quinta-feira (18), o canal irá transmitir duas partidas do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre Suíça e Bósnia Herzegovina, em Los Angeles, posteriormente, às 22h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será México x Coréia do Sul, no Estádio de Guadalajara.

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Para o primeiro compromisso da emissora, a narradora Renata Silveira transmite as emoções das ações dentro de campo de Suíça x Bósnia Herzegovina, pelo Grupo B, pela Globo. No sportv, a transmissão ficará com o narrador Dandan Pereira.

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No segundo jogo da emissora, entre México e Coréia do Sul, pelo Grupo A, o narrador será Gustavo Villani. O ex-jogador Roger Flores ficará com os comentários do confronto. Veja abaixo todos os jogos confirmados pela emissora na primeira fase da Copa do Mundo:

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Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo

18 de junho (quinta-feira)

Suíça x Bósnia - 16h

México x Coreia do Sul - 22h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti - 21h30

Turquia x Paraguai - 0h

20 de junho (sábado)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Tunísia x Japão - 23h

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

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