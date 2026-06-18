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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (18)?

Emissora transmite dois jogos nesta quinta-feira (18)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 06:40
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Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)

A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta quinta-feira (18), o canal irá transmitir duas partidas do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre Suíça e Bósnia Herzegovina, em Los Angeles, posteriormente, às 22h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será México x Coréia do Sul, no Estádio de Guadalajara.

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    Para o primeiro compromisso da emissora, a narradora Renata Silveira transmite as emoções das ações dentro de campo de Suíça x Bósnia Herzegovina, pelo Grupo B, pela Globo. No sportv, a transmissão ficará com o narrador Dandan Pereira.

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    No segundo jogo da emissora, entre México e Coréia do Sul, pelo Grupo A, o narrador será Gustavo Villani. O ex-jogador Roger Flores ficará com os comentários do confronto. Veja abaixo todos os jogos confirmados pela emissora na primeira fase da Copa do Mundo:

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    Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo

    18 de junho (quinta-feira)

    • Suíça x Bósnia - 16h
    • México x Coreia do Sul - 22h

    19 de junho (sexta-feira)

    • Brasil x Haiti - 21h30
    • Turquia x Paraguai - 0h

    20 de junho (sábado)

    • Alemanha x Costa do Marfim - 17h
    • Tunísia x Japão - 23h

    21 de junho (domingo)

    • Uruguai x Cabo Verde - 19h
    • Nova Zelândia x Egito - 22h

    22 de junho (segunda-feira)

    • Argentina x Áustria – 14h
    • Noruega x Senegal - 21h
    • Jordânia x Argélia - 0h

    23 de junho (terça-feira)

      1.
    1. Inglaterra x Gana - 17h
      2. 2.
    2. Colômbia x Congo - 23h

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