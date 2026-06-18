Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (18)?
Emissora transmite dois jogos nesta quinta-feira (18)
A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor na Globo. Para esta quinta-feira (18), o canal irá transmitir duas partidas do torneio. A primeira acontece às 16h (de Brasília), entre Suíça e Bósnia Herzegovina, em Los Angeles, posteriormente, às 22h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será México x Coréia do Sul, no Estádio de Guadalajara.
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Para o primeiro compromisso da emissora, a narradora Renata Silveira transmite as emoções das ações dentro de campo de Suíça x Bósnia Herzegovina, pelo Grupo B, pela Globo. No sportv, a transmissão ficará com o narrador Dandan Pereira.
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No segundo jogo da emissora, entre México e Coréia do Sul, pelo Grupo A, o narrador será Gustavo Villani. O ex-jogador Roger Flores ficará com os comentários do confronto. Veja abaixo todos os jogos confirmados pela emissora na primeira fase da Copa do Mundo:
Jogos da Copa do Mundo já confirmados na Globo
18 de junho (quinta-feira)
- Suíça x Bósnia - 16h
- México x Coreia do Sul - 22h
19 de junho (sexta-feira)
- Brasil x Haiti - 21h30
- Turquia x Paraguai - 0h
20 de junho (sábado)
- Alemanha x Costa do Marfim - 17h
- Tunísia x Japão - 23h
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
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