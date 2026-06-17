logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Torcedores do Flamengo se revoltam com lance na Copa do Mundo: 'Não estão'

Momento aconteceu durante Inglaterra x Croácia

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 18:13
Favorite o Lance! no Google
Harry Kane marcou na segunda cobrança de pênalti na Copa do Mundo
Livaković se adiantou no pênalti de Harry Kane (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Durante a partida entre Inglaterra e Croácia pelo Grupo L da Copa do Mundo, um lance no primeiro tempo irritou os torcedores do Flamengo. O placar do confronto foi aberto por Harry Kane que, de pênalti, balançou as redes superando o goleiro Livaković (que chegou a defender a primeira cobrança, mas se adiantou).

continua após a publicidade
  • Atacante da Inglaterra, Harry Kane em treino (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Maldição? Inglaterra sofre com contratempos na preparação para a Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas

    • ➡️Cristiano Ronaldo vira meme nas redes sociais após empate com RD Congo na Copa

    De acordo com a regra, o goleiro precisa estar com ao menos um dos pés sobre a linha no momento da batida. Como o arqueiro croata não cumpriu a norma, sua defesa acabou anulada, e o atacante do Bayern de Munique abriu o placar na segunda tentativa. O lance gerou revolta entre os rubro-negros na internet, que lembraram o pênalti de Pedro na final do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Na ocasião, o goleiro da equipe francesa, Safonov, se adiantou da mesma maneira, porém a arbitragem deixou passar.

    Confira alguns comentários:

    Safonov, do PSG, pegou o pênalti de Pedro, do Flamengo, em lance similar ao da Copa do Mundo
    Safonov, do PSG, pegou o pênalti de Pedro, do Flamengo, em lance similar ao de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

    Harry Kane deixa Cristiano Ronaldo para trás na Copa do Mundo

    O clássico europeu entre Inglaterra e Croácia, válido pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, reservou um capítulo eterno para a história dos Mundiais com a assinatura de Harry Kane. O centroavante e capitão da Inglaterra converteu uma cobrança de pênalti carregada de drama e fez de cabeça, atingindo uma marca espetacular: chegou ao seu 10º gol na história das Copas do Mundo, ultrapassando oficialmente o astro português Cristiano Ronaldo, que soma 8 gols na competição.

    continua após a publicidade

    A artilharia histórica não veio sem uma boa dose de suspense e teste para os corações ingleses. Na primeira tentativa de cobrança, Harry Kane parou nas mãos do goleiro croata Dominik Livakovic — o mesmo que se consagrou em 2022. A torcida croata explodiu nas arquibancadas, mas a comemoração durou poucos segundos.

    ➡️ Relembre as estreias de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo

    Imediatamente, o árbitro da partida assinalou que Livakovic se adiantou antes do chute, descumprindo a regra de manter ao menos um dos pés sobre a linha do gol. Com a penalidade mandada voltar, Kane mostrou por que ostenta a braçadeira de capitão. Com uma frieza cirúrgica, o centroavante bateu novamente, deslocou o goleiro e estufou as redes para fazer história.

    continua após a publicidade

    O segundo gol veio após uma jogada ensaiada em uma cobrança de escanteio dos ingleses. O camisa 9 esperou fora da área até o momento exato de perfurar a defesa croata e marcar de cabeça fazendo mais um para o time de Tuchel.

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Holanda e Japão se enfrentaram pela Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoEx-jogador da Holanda se desculpa após comentário xenófobo contra o JapãoHá 7 minutos
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoMbappé lidera interesse dos apostadores na Copa e desponta como favorito dos fãs para marcar golsHá 28 minutos
    Copa do MundoQuantos gols Harry Kane tem na história da Copa do Mundo?Há 42 minutos
    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Copa do MundoQual foi o resultado do jogo de Portugal na Copa do Mundo?Há 52 minutos
    Danilo em Brasil x Marrocos
    Seleção BrasileiraDanilo, da Seleção, elogia Endrick e diz: 'Joia rara'Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo e sua irmã, Katia Aveiro
    Fora de CampoIrmã de Cristiano Ronaldo critica Portugal após empate na Copa: 'Magicamente'Há 1 hora

    Mais LANCE!

    Kane marca contra a Croácia e ultrapassa Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo
    Wissa RD Congo
    Congo conquista primeiro ponto da história em Copas do Mundo contra Portugal
    Endrick e Danilo no treino da Seleção Brasileira
    Fala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: 'Herói'
    Seleção da Escócia se durante o treinamento em busca da classificação inédita para o mata-mata (Foto: Krista Jasso / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Escócia adota preparação contra o calor para buscar feito inédito na Copa
    Inglaterra x Croácia: onde está Petkovic, algoz do Brasil na Copa de 2022?
    Danilo durante entrevista coletiva no hotel da Seleção
    Danilo comenta como possível volta de Neymar contribui à Seleção
    Ronaldo (reprodução instagram Ronaldo
    Ronaldo aponta melhor jogador da história: 'Hora do mundo aceitar'
    Messi e Cristiano Ronaldo em simulação da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Gemini)
    Comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi vem à tona na Copa: 'Não faz sentido'
    Pais de Diogo Jota se emocionam em homenagem de Portugal na estreia na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo vira meme nas redes sociais após empate com RD Congo na Copa
    cristiano ronaldo portugal
    Dê suas notas: Portugal estreia com tropeço diante da RD Congo na Copa
    Portugal x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo
    Livano Comenencia Curaçao Copa do Mundo
    Confira as seleções que marcaram seus primeiros gols em Copas do Mundo em 2026