Torcedores do Flamengo se revoltam com lance na Copa do Mundo: 'Não estão' Momento aconteceu durante Inglaterra x Croácia

Durante a partida entre Inglaterra e Croácia pelo Grupo L da Copa do Mundo, um lance no primeiro tempo irritou os torcedores do Flamengo. O placar do confronto foi aberto por Harry Kane que, de pênalti, balançou as redes superando o goleiro Livaković (que chegou a defender a primeira cobrança, mas se adiantou).

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De acordo com a regra, o goleiro precisa estar com ao menos um dos pés sobre a linha no momento da batida. Como o arqueiro croata não cumpriu a norma, sua defesa acabou anulada, e o atacante do Bayern de Munique abriu o placar na segunda tentativa. O lance gerou revolta entre os rubro-negros na internet, que lembraram o pênalti de Pedro na final do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. Na ocasião, o goleiro da equipe francesa, Safonov, se adiantou da mesma maneira, porém a arbitragem deixou passar.

Confira alguns comentários:

Safonov no pênalti do Pedro, adiantou mais do que o Livakovic no do Kane.



Mas não estão prontos pra essa conversa — Falso Nove (@FalsoNove2) June 17, 2026

pelo visto essa regra de adiamento só não vale p Flamengo, né? pq o safonov na final do mundial pegou pênalti totalmente adiantado e não voltaram a cobrança rs — cassi 🇧🇷 (@stephexcrf) June 17, 2026

Roubaram a Croácia kkkkkkkkkkk o safonov no pênalti do Pedro adiantou 2 metros mais que isso e o var não mandou voltar. — SANASA (@Sasa__OFC) June 17, 2026

Juiz retornando o pênalti do Kane pq o goleiro se adiantou e eu só consigo lembrar do roubo que foi quando o vagabundo do Safonov se adiantou no pênalti mal batido do Pedro e não retornaram a cobrança. — Arthur Vieira (@ArthurVieiraCrf) June 17, 2026

MESMO LANCE DO SAFONOV E AI VOLTOU VSFD — Igão🔴⚫ (@igaumcrf) June 17, 2026

Safonov, do PSG, pegou o pênalti de Pedro, do Flamengo, em lance similar ao de Harry Kane na Copa do Mundo (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Harry Kane deixa Cristiano Ronaldo para trás na Copa do Mundo

O clássico europeu entre Inglaterra e Croácia, válido pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026, reservou um capítulo eterno para a história dos Mundiais com a assinatura de Harry Kane. O centroavante e capitão da Inglaterra converteu uma cobrança de pênalti carregada de drama e fez de cabeça, atingindo uma marca espetacular: chegou ao seu 10º gol na história das Copas do Mundo, ultrapassando oficialmente o astro português Cristiano Ronaldo, que soma 8 gols na competição.

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A artilharia histórica não veio sem uma boa dose de suspense e teste para os corações ingleses. Na primeira tentativa de cobrança, Harry Kane parou nas mãos do goleiro croata Dominik Livakovic — o mesmo que se consagrou em 2022. A torcida croata explodiu nas arquibancadas, mas a comemoração durou poucos segundos.

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Imediatamente, o árbitro da partida assinalou que Livakovic se adiantou antes do chute, descumprindo a regra de manter ao menos um dos pés sobre a linha do gol. Com a penalidade mandada voltar, Kane mostrou por que ostenta a braçadeira de capitão. Com uma frieza cirúrgica, o centroavante bateu novamente, deslocou o goleiro e estufou as redes para fazer história.

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O segundo gol veio após uma jogada ensaiada em uma cobrança de escanteio dos ingleses. O camisa 9 esperou fora da área até o momento exato de perfurar a defesa croata e marcar de cabeça fazendo mais um para o time de Tuchel.

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