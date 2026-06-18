Relembre memes da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 24 jogos aconteceram ao longo da última semana

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na última quarta-feira (18). Ao todo, 24 jogos aconteceram ao longo da última semana nos Estados Unidos, México e Canadá pelo torneio. O Lance! te mostra alguns memes criados durante o período, que viralizaram nas redes sociais.

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Durante o período, diversas brincadeiras e provocações foram criadas pelos internautas. Como foco nacional, a estreia da Seleção Brasileira foi um dos jogos que mais geraram memes. Um dos principais foi a ausência da participação do atacante.

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Outro assunto que foi foco e gerou memes foi a estreia de Cristiano Ronaldo no torneio. O atacante português passou em branco no empate de Portugal com a República Democrática do Congo.

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A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

No último domingo (14), o Curação perdeu para a Alemanha por 7 a 1. O resultado fez torcedores lembrarem a derrota história da Seleção Brasileira para os alemães na Copa do Mundo de 2014.

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Além disso, o goleiro Vozinha, talvez foi o principal destaque da primeira rodada do torneio. Ele foi o principal responsável por segurar o ataque espanhol no empate sem gols entre a Fúria e Cabo Verde.

Outros assuntos e feitos de partidas da primeira rodada do torneio também ganharam destaque. Veja a repercussão abaixo:

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Memes da primeira rodada da Copa do Mundo

*se o copo cair vai ter que botar o Endrick*



Ancelotti: pic.twitter.com/eGr57pNIc7 — História No Paint (@HistoriaNoPaint) June 14, 2026

Modric, Perisic, Kramaric e Kovacic chegando pra mais uma Copa pela Croácia pic.twitter.com/H34JDVCiS3 — Leandro 🇧🇷 (@crfleandropires) June 2, 2026

Portugal vs DR Congo pic.twitter.com/8g8OaD14cH — Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2026

Não somos mais a última seleção que perdeu de 7x1 pra Alemanha na copa do mundo pic.twitter.com/3KpDEOMz08 — Gostosos Football Club (@GostososFC) June 14, 2026

"Colocar o Endrick ou comer um tijolo inteiro?"



Ancelotti automaticamente: pic.twitter.com/YNsn4omHWW — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) June 14, 2026

Brasileiro não tem limites… 😂😂😂

Agora com Vozinha vai…… pic.twitter.com/5DeWplITe3 — Opinião Celeste (@opiniaoceleste) June 16, 2026

Wilton Pereira Sampaio: o primeiro brasileiro a apitar um jogo de abertura de Copa e o primeiro a criar um meme antes da rodada acabar. O homem é uma lenda da vergonha alheia! 🤣🚨🇧🇷 #CopaDoMundo pic.twitter.com/HFN4UowIJT — 💢 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 💢 (@4ntonellibjj) June 12, 2026

Ferran Torres in front of Goal for Spain pic.twitter.com/5sasnwfrNx — CRIX (@OnyChr2020) June 15, 2026

Tradução: "Ferran Torres de frente para o gol pela Espanha".