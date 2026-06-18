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Relembre memes da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026

24 jogos aconteceram ao longo da última semana

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 07:10
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Taça da Copa do Mundo Fifa
Taça da Copa do Mundo Fifa (Foto: Divulgação)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na última quarta-feira (18). Ao todo, 24 jogos aconteceram ao longo da última semana nos Estados Unidos, México e Canadá pelo torneio. O Lance! te mostra alguns memes criados durante o período, que viralizaram nas redes sociais.

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    Durante o período, diversas brincadeiras e provocações foram criadas pelos internautas. Como foco nacional, a estreia da Seleção Brasileira foi um dos jogos que mais geraram memes. Um dos principais foi a ausência da participação do atacante.

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    Outro assunto que foi foco e gerou memes foi a estreia de Cristiano Ronaldo no torneio. O atacante português passou em branco no empate de Portugal com a República Democrática do Congo.

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    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    No último domingo (14), o Curação perdeu para a Alemanha por 7 a 1. O resultado fez torcedores lembrarem a derrota história da Seleção Brasileira para os alemães na Copa do Mundo de 2014.

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    Além disso, o goleiro Vozinha, talvez foi o principal destaque da primeira rodada do torneio. Ele foi o principal responsável por segurar o ataque espanhol no empate sem gols entre a Fúria e Cabo Verde.

    Outros assuntos e feitos de partidas da primeira rodada do torneio também ganharam destaque. Veja a repercussão abaixo:

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    Memes da primeira rodada da Copa do Mundo

    Tradução: "Ferran Torres de frente para o gol pela Espanha".

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