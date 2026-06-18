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Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (18)?

Emissora transmite um jogo por dia do torneio mundial

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 06:40
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Tiago Leifert é um dos narradores da empresa na cobertura da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)

Com uma equipe de grandes nomes como Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting e Alexandre Pato, o SBT tem os direitos de todos os jogos da Seleção Brasileira, além da grande final do torneio. Tudo isso está incluso no escopo de 32 jogos da competição que a emissora transmitirá, com um duelo por dia garantido em suas telas.

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    Nesta quinta-feira (18), o jogo que será exibido pelo canal será o confronto entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, às 16h (de Brasília). O confronto válido pelo Grupo B da Copa do Mundo será disputado no SoFi Stadium em Los Angeles, nos Estados Unidos.

    O responsável pela narração da partida será Tiago Leifert, enquanto Galvão Bueno dá voz às partidas da Seleção Brasileira.

    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Galvão Bueno é o responsável por narrar os jogos do Brasil no SBT durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa

    A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 garantiu ao SBT o maior índice de audiência de sua programação no ano até o momento. De acordo com dados da Grande São Paulo, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos registrou média de 11,12 pontos entre 19h04 e 21h05 de sábado (13), com pico de 12,16 pontos. O resultado também representa o melhor desempenho de audiência do torneio até agora.

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    A partida, narrada por Galvão Bueno, colocou a emissora à frente das concorrentes no horário. Segundo os dados divulgados pelo canal, a audiência foi 488% superior à da terceira colocada e 1.817% maior que a da quarta colocada.

    O desempenho também superou marcas registradas pela antiga detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil. Em 2014, o melhor resultado daquela emissora durante o torneio foi obtido em Brasil x Chile, com média de 10,9 pontos. Já a estreia da seleção naquele Mundial marcou 9,2 pontos.

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    Ainda segundo o levantamento, 17,84% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na transmissão do SBT durante a partida. O pré-jogo, exibido entre 18h33 e 19h04, alcançou média de 8,21 pontos, enquanto o pós-jogo marcou 10,41 pontos.

    A programação relacionada ao Mundial também impulsionou outras atrações da emissora. O especial "Torcida SBT", apresentado por Tiago Leifert, registrou média de 3,68 pontos na faixa da tarde e alcançou o melhor desempenho do horário em um sábado neste ano. Já o telejornal SBT Brasil, que repercutiu o empate da seleção, obteve média de 6,30 pontos, seu melhor resultado em três anos, segundo a emissora.

    Confira outros jogos confirmados pela emissora:

    19/06 - 21h30 — Brasil x Haiti

    20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim

    21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde

    22/06 - 14h — Argentina x Áustria

    23/06 - 17h — Inglaterra x Gana

    24/06 - 19h — Brasil x Escócia

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