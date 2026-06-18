Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (18)? Emissora transmite um jogo por dia do torneio mundial

Com uma equipe de grandes nomes como Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting e Alexandre Pato, o SBT tem os direitos de todos os jogos da Seleção Brasileira, além da grande final do torneio. Tudo isso está incluso no escopo de 32 jogos da competição que a emissora transmitirá, com um duelo por dia garantido em suas telas.

continua após a publicidade

➡️Agora no Lance!, Toguro tem resenha com Cafu sobre Endrick, Neymar e Seleção

Nesta quinta-feira (18), o jogo que será exibido pelo canal será o confronto entre Suíça e Bósnia e Herzegovina, às 16h (de Brasília). O confronto válido pelo Grupo B da Copa do Mundo será disputado no SoFi Stadium em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O responsável pela narração da partida será Tiago Leifert, enquanto Galvão Bueno dá voz às partidas da Seleção Brasileira.

Galvão Bueno é o responsável por narrar os jogos do Brasil no SBT durante a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 garantiu ao SBT o maior índice de audiência de sua programação no ano até o momento. De acordo com dados da Grande São Paulo, a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos registrou média de 11,12 pontos entre 19h04 e 21h05 de sábado (13), com pico de 12,16 pontos. O resultado também representa o melhor desempenho de audiência do torneio até agora.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A partida, narrada por Galvão Bueno, colocou a emissora à frente das concorrentes no horário. Segundo os dados divulgados pelo canal, a audiência foi 488% superior à da terceira colocada e 1.817% maior que a da quarta colocada.

O desempenho também superou marcas registradas pela antiga detentora dos direitos da Copa do Mundo no Brasil. Em 2014, o melhor resultado daquela emissora durante o torneio foi obtido em Brasil x Chile, com média de 10,9 pontos. Já a estreia da seleção naquele Mundial marcou 9,2 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda segundo o levantamento, 17,84% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na transmissão do SBT durante a partida. O pré-jogo, exibido entre 18h33 e 19h04, alcançou média de 8,21 pontos, enquanto o pós-jogo marcou 10,41 pontos.

A programação relacionada ao Mundial também impulsionou outras atrações da emissora. O especial "Torcida SBT", apresentado por Tiago Leifert, registrou média de 3,68 pontos na faixa da tarde e alcançou o melhor desempenho do horário em um sábado neste ano. Já o telejornal SBT Brasil, que repercutiu o empate da seleção, obteve média de 6,30 pontos, seu melhor resultado em três anos, segundo a emissora.

Confira outros jogos confirmados pela emissora:

19/06 - 21h30 — Brasil x Haiti

20/06 - 17h — Alemanha x Costa do Marfim

21/06 - 19h — Uruguai x Cabo Verde

22/06 - 14h — Argentina x Áustria

23/06 - 17h — Inglaterra x Gana

24/06 - 19h — Brasil x Escócia

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável