Zubeldía vê Fluminense titular com John Kennedy e Castillo juntos: 'Vou fazer'

A disputa pela titularidade no ataque do Fluminense entre John Kennedy e Castillo ganhou um novo capítulo. Na coletiva após a vitória contra a Chapecoense, Zubeldía revelou que enxerga os dois jogadores complementares e disse que vai trabalhar para que o time possa atuar com os dois juntos.

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— Eu acredito que os dois estão dando mensagem que são complementares, que se entendem juntos. Jogar com dois atacantes sempre cria um vazio na parte central, onde joga um meia. Com dois centroavantes, um deles tem que ocupar esse espaço. Por exemplo, o Lanús, há um tempo, jogava com dois centroavantes. O Flaco Lopez ocupava o mais espaço do meio e o Sand ficava fixo entre os zagueiros. Ou ao contrário, alternavam. Os dois foram os artilheiros mesmo estando na mesma equipe. A capacidade de se complementar dos dois é muito importante. Se eu acelero esta situação acaba sendo ruim. Pouco a pouco vou fazer o time colocando os dois juntos, a ideia é que eles vão ganhando minutos juntos para serem titulares em algum momento ou jogarem juntos no decorrer. Nesse momento podemos seguir buscando os sinais de que os dois se complementam — disse.

Contestado em 2025, John Kennedy dá a volta por cima nessa temporada. O autor do gol da vitória contra a Chapecoense é o artilheiro tricolor na temporada com nove tentos e ganha fama de decisivo a cada jogo.

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A concorrência apertou com a chegada de Castillo. Maior contratação da história do Fluminense, o argentino não demorou para dar o cartão de visitas. Na estreia como titular, o atacante marcou de cabeça e tem três gols até o momento na passagem pelo clube carioca.

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Castillo e John Kennedy comemoram gol do Fluminense contra o Santos (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Semana do Fluminense

O Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (26), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Savarino e John Kennedy para o Tricolor. Ênio balançou as redes para a equipe visitante.

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Com o resultado, o Fluminense vai a 26 pontos e fica na terceira posição da tabela. A Chapecoense segue na lanterna, estacionada nos oito pontos. O próximo compromisso do time carioca é contra o Bolívar, na quinta-feira (30), pela Libertadores, na Bolívia. A equipe catarinense volta a jogar pelo Brasileirão no dia 3 de maio, contra o Bragantino.

O primeiro tempo foi um bombardeio do Fluminense na meta de Anderson, grande destaque dos primeiros 45 minutos. Faltou qualidade para os jogadores tricolores definirem as chances. Com o passar do tempo, a arquibancada começou a ficar impaciente assistindo ao placar zerado contra um adversário completamente inofensivo.

Na segunda etapa o cenário era o mesmo até os dez minutos, quando o Fluminense conseguiu abrir o placar com Savarino, de pênalti. Depois disso, o Tricolor baixou a guarda e deixou a Chape empatar. Quase nos acréscimos, John Kennedy entrou e decidiu para o Flu.

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