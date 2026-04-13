Acosta tem lesão ligamentar em Fluminense x Flamengo e fica fora por até um mês

Após sair machucado do Fluminense x Flamengo de domingo (12), Lucho Acosta realizou exames no joelho na manhã desta segunda-feira (13). Foi detectada lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o jogador ficará fora por até um mês.

continua após a publicidade

➡️ Zubeldía avalia gols do Flamengo no Fluminense e compara Pedro a Cano e Gabigol

O meia foi substituído da partida aos cinco minutos do primeiro tempo e saiu carregado de maca. Inicialmente, por conta da bolada que levou na cabeça logo no início do jogo, parecia que o jogador tinha saído por causa do protocolo de concussão. No entanto, a preocupação maior foi no joelho.

A situação de Acosta não é tão grave. Nos testes manuais, a possibilidade de ser LCA tinha saído quase 100% descartada, restava a confirmação da imagem.

continua após a publicidade

Essa contusão no colateral medial não precisa de cirurgia. O ligamento consegue cicatrizar só com repouso e fisioterapia. Tempo de recuperação será de mais ou menos um mês. Acosta inicia tratamento imediatamente no Fluminense com Filé.

No momento da queda de Lucho com a pancada na cabeça, a perna esquerda do argentino fica quase que paralela ao chão. O movimento gerou um estresse grande no joelho do meia. Ainda no decorrer da partida, Lucho voltou ao banco de reservas com gelo no local. Na saída do Maracanã, o jogador estava mancando e utilizando uma imobilização no joelho.

continua após a publicidade

➡️ Samuel Xavier comenta adiamento do Fla-Flu após derrota: 'Jogadores não tiveram voz'

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado contra o Flamengo, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quarta colocação na tabela.

Acosta foi o autor do gol em Fluminense x Botafogo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.