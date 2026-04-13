Acosta tem lesão ligamentar em Fluminense x Flamengo e fica fora por até um mês
Jogador saiu de maca no início do primeiro tempo contra o Flamengo
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Após sair machucado do Fluminense x Flamengo de domingo (12), Lucho Acosta realizou exames no joelho na manhã desta segunda-feira (13). Foi detectada lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o jogador ficará fora por até um mês.
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O meia foi substituído da partida aos cinco minutos do primeiro tempo e saiu carregado de maca. Inicialmente, por conta da bolada que levou na cabeça logo no início do jogo, parecia que o jogador tinha saído por causa do protocolo de concussão. No entanto, a preocupação maior foi no joelho.
A situação de Acosta não é tão grave. Nos testes manuais, a possibilidade de ser LCA tinha saído quase 100% descartada, restava a confirmação da imagem.
Essa contusão no colateral medial não precisa de cirurgia. O ligamento consegue cicatrizar só com repouso e fisioterapia. Tempo de recuperação será de mais ou menos um mês. Acosta inicia tratamento imediatamente no Fluminense com Filé.
No momento da queda de Lucho com a pancada na cabeça, a perna esquerda do argentino fica quase que paralela ao chão. O movimento gerou um estresse grande no joelho do meia. Ainda no decorrer da partida, Lucho voltou ao banco de reservas com gelo no local. Na saída do Maracanã, o jogador estava mancando e utilizando uma imobilização no joelho.
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O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado contra o Flamengo, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quarta colocação na tabela.
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