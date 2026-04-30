Zubeldía muda escalação do Fluminense para encarar altitude de La Paz

O Fluminense está escalado para entrar em campo nesta quinta-feira (30) contra o Bolívar. Os times se enfrentam na terceira rodada da Libertadores. Para o confronto na altitude, Zubeldía optou por um time com mais experiência na altitude.

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O Tricolor tem os desfalques de Matheus Reis e Martinelli, lesionados. Cano e Acosta estão em transição para os trabalhos com o grupo e também ficam de fora. Nonato está apto, mas ainda recupera ritmo de jogo e não viajou, assim como Ganso, que foi preservado da altitude por conta do problema de miocardite que teve em 2025.

Escalação

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e Castillo.

Bolívar x Fluminense - como chegam as equipes?

Na 3ª colocação, o Flu vive bom momento no Brasileirão. Na Libertadores, porém, os resultados preocupam. A equipe de Zubeldía somou apenas um ponto na competição, por isso vê o duelo a mais de 3.600 metros de altitude ganhar caráter decisivo.

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No Campeonato Boliviano, o Bolívar chega embalado após golear o Real Tomayapo por 6 a 0 e promover Vladimir Soria como técnico interino. Na Libertadores, a equipe perdeu para o Independiente Rivadavia na estreia e empatou com o Deportivo La Guaira em casa.

Castillo e Freytes no treino do Fluminense no CT Carlos Castillo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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