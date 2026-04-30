Após a derrota do Fluminense para o Bolívar por 2 a 0, a situação do time carioca na Libertadores ficou complicada. Apesar disso, Zubeldía demonstrou confiança na coletiva e afirmou que o time se classificará. O treinador usou como base o bom desempenho no Brasileirão para dizer que confia na equipe.

continua após a publicidade

— Era um grupo acessível para quem não conhece futebol. Fique tranquilo que vamos classificar. Não se preocupe com a tabela, vamos classificar e depois vai me dizer: "é, mister, classificaram". Tranquilo, já te respondi a pergunta. Vai se classificar. Isso é uma questão de sentir e temos time para classificar — disse Zubeldía.

➡️Freytes detona arbitragem após polêmica com Fluminense: 'Aconteceu com Cruzeiro ontem'

O treinador começou a segunda resposta devolvendo uma pergunta para o jornalista questionando se estar na terceira colocação do Brasileirão era uma coisa boa. O repórter respondeu que sim e seguiu com o discurso de que acredita no time.

continua após a publicidade

— Objetivo na Libertadores é classificar. Claro que gostaria de classificar como primeiro, mas precisamos classificar. Fizemos três jogos iniciais ruins na Libertadores, mas eu tenho muita fé que vamos classificar porque confio na minha equipe e nas pessoas que trabalham. Estamos bem no Brasileirão, mal na Libertadores, mas temos três partidas. Dependemos de nós. Se você não tem fé, não é problema meu. Essa é a única realidade para mim. Temos três partidas que podemos reverter a classificação.

➡️ Com expulsão bizarra, Fluminense perde na altitude e vive desespero na Libertadores; dê suas notas

Como foi o jogo?

O Fluminense foi derrotado pelo Bolívar em La Paz em um jogo marcado por erros e pouca produção ofensiva. A equipe brasileira começou pressionada e sofreu o primeiro gol logo aos cinco minutos, quando José Sagredo cruzou e Robson Matheus apareceu para finalizar de primeira, abrindo o placar. Depois disso, o Tricolor teve dificuldades para trocar passes e praticamente não conseguiu criar, cometendo muitos erros técnicos ao longo da partida.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, a situação piorou com a expulsão de Bernal logo no início, após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Com um a mais, o Bolívar controlou o jogo e ampliou aos 16 minutos, novamente com Robson Matheus, que apareceu livre na área após cruzamento de Pato Rodríguez. O Fluminense seguiu com pouca inspiração, errou na marcação e não conseguiu reagir, acumulando mais uma atuação abaixo e se complicando na fase de grupos da Libertadores. O Tricolo chegou a marcar no último lance com Soteldo, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

Renê em ação em Bolívar x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

🔥 Aposte nos jogos do Fluminense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.