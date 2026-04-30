Luis Zubeldía vira alvo após Bolívar x Fluminense: 'Tá amarrado'
Tricolor perdeu segunda partida pela Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense perdeu para o Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira (30), em La Paz, na Bolívia, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Após o resultado, o técnico Luis Zubeldía virou alvo de torcedores do clube carioca, que não aceitaram a derrota.
Torcedores se revoltam com expulsão em Bolívar x Fluminense: ‘Inacreditável’
Fora de Campo
Veja gols em Bolívar x Fluminense: Robson Matheus marca duas vezes
Fora de Campo
Fábio alcança recorde na Libertadores em Bolívar x Fluminense
Fluminense
➡️ Torcedores se revoltam com expulsão em Boliva x Fluminense: 'Inacreditável'
O atual cenário do Tricolor na Libertadores é desesperador. Sem vencer um jogo na competição, a equipe de Zubeldía ocupa a última colocação do Grupo C do torneio continental. Diante de mais uma derrota, o alvo dos torcedores se virou para o treinador.
Questões como escalação da equipe, entrosamento de jogadores e a ausência de substituições no confronto contra o Bolívar foram alvos de críticas. A repercussão negativa contra o comandante tricolor foi grande.
Veja abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias