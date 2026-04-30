A derrota do Fluminense para o Bolívar por 2 a 0 na Libertadores foi cercada de polêmica. Na saída de campo, o zagueiro Freytes detonou a atuação do árbitro, mas não deixou de reconhecer a atuação ruim do Tricolor.

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➡️ Com expulsão bizarra, Fluminense perde na altitude e vive desespero na Libertadores; dê suas notas

O Flu se complicou no Grupo C da Libertadores. Com o resultado, o time segue estacionado com um ponto na lanterna. A grande polêmica do confronto na altitude foi a expulsão de Bernal. O jogador recebeu cartão vermelho após aplaudir uma decisão do árbitro.

— Depois da expulsão, eu acho que complicou tudo muito mais. O árbitro também já tinha, em princípio, começado a amarrar o jogo para todos os lados. E eu dizia a ele que tinha que ter um pouco mais de calma por causa da altitude também. Tinha que entender um pouco os dois lados. Por último, expulsa o Bernal. O jogo saiu do controle dele. Eu não sei o que ele interpreta, que o Bernal estava aplaudindo ele. A meu ver, o VAR serve para isso. Tudo bem que ele deu um amarelo, então o VAR não pode interferir, mas para mim, nesses lances, tem que estar presente — disse Freytes, que seguiu:

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— Aconteceu com Cruzeiro e Boca ontem, o árbitro também tomou uma decisão errada, no meu entender. Eu disse ao delegado da Conmebol que os árbitros também precisam começar a ser cobrados. Por quê? Porque agora voltamos ao Brasil perdendo. Sabíamos que era um campo muito difícil pela questão da altitude, mas não é desculpa. Nós não jogamos bem. Nós entendemos isso e seremos autocríticos. Mas os árbitros também precisam ter um pouco de autocrítica e também precisam ser cobrados, não apenas os jogadores que estão dentro de campo. Os jogadores lá dentro se sacrificam em um jogo como este, com a altitude e tudo, e fica muito complicado. No meu entender, não sei quem é o responsável na Conmebol, mas os árbitros também têm que ser cobrados. Nós não fizemos um bom jogo, não jogamos muito bem. Mas, deixando isso de lado, os árbitros precisam ser cobrados também — finalizou

Como foi o jogo?

O Fluminense foi derrotado pelo Bolívar em La Paz em um jogo marcado por erros e pouca produção ofensiva. A equipe brasileira começou pressionada e sofreu o primeiro gol logo aos cinco minutos, quando José Sagredo cruzou e Robson Matheus apareceu para finalizar de primeira, abrindo o placar. Depois disso, o Tricolor teve dificuldades para trocar passes e praticamente não conseguiu criar, cometendo muitos erros técnicos ao longo da partida.

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Na segunda etapa, a situação piorou com a expulsão de Bernal logo no início, após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Com um a mais, o Bolívar controlou o jogo e ampliou aos 16 minutos, novamente com Robson Matheus, que apareceu livre na área após cruzamento de Pato Rodríguez. O Fluminense seguiu com pouca inspiração, errou na marcação e não conseguiu reagir, acumulando mais uma atuação abaixo e se complicando na fase de grupos da Libertadores. O Tricolo chegou a marcar no último lance com Soteldo, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

Renê em ação em Bolívar x Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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