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Fluminense aposta em pausa da Copa do Mundo para recuperar jogadores em baixa

Tricolor terá uma nova "pré-temporada" no CT Carlos Castilho

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 05:10
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Bernal em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Bernal em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
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A paralisação do calendário por conta da Copa do Mundo chegou em momento oportuno para o Fluminense. Se o primeiro semestre serviu para consolidar nomes como John Kennedy, Lucho Acosta, Savarino e Martinelli, a pausa pode ser decisiva para recuperar jogadores que terminaram o período em baixa e ampliar o leque de opções de Luis Zubeldía para a sequência da temporada.

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    Bernal tenta reencontrar o futebol do início do ano

    Facundo Bernal talvez seja o principal exemplo de jogador que precisa da pausa. O uruguaio começou a temporada em alta. Com Hércules lesionado, assumiu a vaga ao lado de Martinelli e foi um dos destaques do meio-campo, combinando intensidade, qualidade na saída de bola e força física. A lesão sofrida contra o Palmeiras, porém, interrompeu a sequência.

    Desde que voltou, Bernal não conseguiu recuperar o ritmo de antes e viu Hércules retomar a posição. Agora, com mais tempo para treinar e recuperar a confiança, pode voltar a disputar espaço e recuperar o protagonismo que teve nos primeiros meses do ano. Isso, claro, caso permaneça no clube. O uruguaio é um dos jogadores mais valorizados do elenco e aparece entre os cotados para deixar o Fluminense na próxima janela.

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    Jemmes busca recuperar a confiança

    Jemmes viveu dois cenários completamente diferentes no primeiro semestre. Contratado sem grande expectativa, começou o ano como titular e chamou atenção rapidamente. Foi bem em jogos importantes, especialmente no clássico contra o Flamengo, e parecia ter encontrado espaço no elenco.

    Com o passar dos meses, no entanto, o zagueiro passou a cometer erros em sequência, alguns deles decisivos, e acabou perdendo espaço para Ignácio nas partidas mais importantes da Libertadores. A pausa pode funcionar como um recomeço. Com mais tempo de treinamento e menos pressão, a expectativa é que Jemmes recupere a confiança e volte a apresentar o futebol que o transformou em uma das surpresas positivas do início da temporada.

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    Samuel Xavier tenta recuperar espaço

    Durante anos, Samuel Xavier foi dono absoluto da lateral direita do Fluminense. Em 2026, porém, viu Guga crescer de produção e assumir a titularidade. O camisa 2 não conseguiu repetir o nível de atuações das últimas temporadas e perdeu espaço justamente para um concorrente que ofereceu mais mobilidade e força ofensiva ao time.

    A intertemporada pode ser a oportunidade para Samuel recuperar a melhor forma física e técnica. Experiente e identificado com o clube, ele segue sendo uma peça importante do elenco e terá tempo para tentar equilibrar novamente a disputa pela posição.

    Arana ainda procura sua melhor versão

    A expectativa pela contratação de Guilherme Arana era enorme, mas o lateral ainda não conseguiu reproduzir no Fluminense o impacto ofensivo que marcou sua carreira.

    O jogador segue em processo de adaptação ao estilo de jogo de Zubeldía e ainda busca equilíbrio entre a participação no ataque e a consistência defensiva. Em alguns momentos, mostrou qualidade técnica e capacidade de criação, mas ainda sem a regularidade esperada.

    Com uma sequência maior de treinos e mais entrosamento com os companheiros, Arana pode se transformar em uma arma importante para o segundo semestre. O potencial ofensivo segue ali. Falta encaixar no modelo de jogo e ganhar confiança para voltar a ser decisivo.

    Serna busca se reinventar

    Se em 2025 Kevin Serna foi o ponta com mais gols do futebol brasileiro, em 2026 ele ainda tenta encontrar seu espaço no Fluminense. As características que fizeram sucesso anteriormente — velocidade, força física e agressividade no um contra um — não apareceram com a mesma frequência no esquema de Zubeldía. O atacante perdeu espaço e viu Savarino assumir protagonismo pela ponta.

    A pausa para a Copa pode representar uma nova chance. Seja por meio de uma adaptação tática ou de uma redefinição de funções, Serna ainda é visto internamente como um jogador capaz de ser útil ao elenco. Se conseguir se reinventar dentro do sistema tricolor, pode voltar a ser uma peça importante na sequência da temporada.

    Jemmes em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
    Jemmes em ação em Fluminense x Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

    Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo

    O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.

    A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.

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