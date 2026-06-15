Fluminense aposta em pausa da Copa do Mundo para recuperar jogadores em baixa
Tricolor terá uma nova "pré-temporada" no CT Carlos Castilho
A paralisação do calendário por conta da Copa do Mundo chegou em momento oportuno para o Fluminense. Se o primeiro semestre serviu para consolidar nomes como John Kennedy, Lucho Acosta, Savarino e Martinelli, a pausa pode ser decisiva para recuperar jogadores que terminaram o período em baixa e ampliar o leque de opções de Luis Zubeldía para a sequência da temporada.
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Bernal tenta reencontrar o futebol do início do ano
Facundo Bernal talvez seja o principal exemplo de jogador que precisa da pausa. O uruguaio começou a temporada em alta. Com Hércules lesionado, assumiu a vaga ao lado de Martinelli e foi um dos destaques do meio-campo, combinando intensidade, qualidade na saída de bola e força física. A lesão sofrida contra o Palmeiras, porém, interrompeu a sequência.
Desde que voltou, Bernal não conseguiu recuperar o ritmo de antes e viu Hércules retomar a posição. Agora, com mais tempo para treinar e recuperar a confiança, pode voltar a disputar espaço e recuperar o protagonismo que teve nos primeiros meses do ano. Isso, claro, caso permaneça no clube. O uruguaio é um dos jogadores mais valorizados do elenco e aparece entre os cotados para deixar o Fluminense na próxima janela.
Jemmes busca recuperar a confiança
Jemmes viveu dois cenários completamente diferentes no primeiro semestre. Contratado sem grande expectativa, começou o ano como titular e chamou atenção rapidamente. Foi bem em jogos importantes, especialmente no clássico contra o Flamengo, e parecia ter encontrado espaço no elenco.
Com o passar dos meses, no entanto, o zagueiro passou a cometer erros em sequência, alguns deles decisivos, e acabou perdendo espaço para Ignácio nas partidas mais importantes da Libertadores. A pausa pode funcionar como um recomeço. Com mais tempo de treinamento e menos pressão, a expectativa é que Jemmes recupere a confiança e volte a apresentar o futebol que o transformou em uma das surpresas positivas do início da temporada.
Samuel Xavier tenta recuperar espaço
Durante anos, Samuel Xavier foi dono absoluto da lateral direita do Fluminense. Em 2026, porém, viu Guga crescer de produção e assumir a titularidade. O camisa 2 não conseguiu repetir o nível de atuações das últimas temporadas e perdeu espaço justamente para um concorrente que ofereceu mais mobilidade e força ofensiva ao time.
A intertemporada pode ser a oportunidade para Samuel recuperar a melhor forma física e técnica. Experiente e identificado com o clube, ele segue sendo uma peça importante do elenco e terá tempo para tentar equilibrar novamente a disputa pela posição.
Arana ainda procura sua melhor versão
A expectativa pela contratação de Guilherme Arana era enorme, mas o lateral ainda não conseguiu reproduzir no Fluminense o impacto ofensivo que marcou sua carreira.
O jogador segue em processo de adaptação ao estilo de jogo de Zubeldía e ainda busca equilíbrio entre a participação no ataque e a consistência defensiva. Em alguns momentos, mostrou qualidade técnica e capacidade de criação, mas ainda sem a regularidade esperada.
Com uma sequência maior de treinos e mais entrosamento com os companheiros, Arana pode se transformar em uma arma importante para o segundo semestre. O potencial ofensivo segue ali. Falta encaixar no modelo de jogo e ganhar confiança para voltar a ser decisivo.
Serna busca se reinventar
Se em 2025 Kevin Serna foi o ponta com mais gols do futebol brasileiro, em 2026 ele ainda tenta encontrar seu espaço no Fluminense. As características que fizeram sucesso anteriormente — velocidade, força física e agressividade no um contra um — não apareceram com a mesma frequência no esquema de Zubeldía. O atacante perdeu espaço e viu Savarino assumir protagonismo pela ponta.
A pausa para a Copa pode representar uma nova chance. Seja por meio de uma adaptação tática ou de uma redefinição de funções, Serna ainda é visto internamente como um jogador capaz de ser útil ao elenco. Se conseguir se reinventar dentro do sistema tricolor, pode voltar a ser uma peça importante na sequência da temporada.
Elenco do Fluminense ganha férias durante a Copa do Mundo
O Fluminense encerrou o primeiro semestre do ano neste domingo (31), diante do Cruzeiro, no Mineirão. O elenco está liberado para férias a partir de 1º de junho. O descanso vai até o dia 22, com reapresentação marcada para 23 de junho no CT Carlos Castilho. O Tricolor segue vivo em todas as competições.
A preparação para a sequência da temporada acontecerá integralmente no Rio de Janeiro. A comissão técnica pretende utilizar o período como uma espécie de intertemporada, aproveitando as semanas sem partidas para ajustes físicos, técnicos e táticos. O clube também estuda a realização de até dois amistosos durante esse período, embora adversários e datas ainda estejam sendo definidos.
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