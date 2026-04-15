Torcedores mandam recado a Zubeldía após Fluminense x Rivadavia: 'Derreteu'

O Fluminense foi derrotado de virada, por 2 a 1, pelo Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada na fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Tricolor abriu o placar com Arana na primeira etapa, mas viu o clube argentino virar o jogo.

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➡️ Falha de Canobbio em Fluminense x Rivadavia viraliza: 'Nada explica'

O time de Zubeldía ainda não venceu na competição, somando apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. Com o resultado, o Fluminense ficou na terceira posição do grupo, fora da zona de classificação - e o Rivadavia é o líde, com seis pontos.

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Nas redes sociais, torcedores culparam o técnico pelo desempenho da equipe, substituições questionáveis, e comparações com o trabalho de Diniz e Renato Gaúcho.

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Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Pedro Brandão.

O Fluminense começou a partida com intensidade no Maracanã e rapidamente transformou o volume em vantagem. Apostando nas jogadas pelo lado direito, o Tricolor criou as primeiras chances com Castillo e Canobbio, até abrir o placar aos nove minutos: Savarino cruzou na medida para Guilherme Arana, que dominou e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. Mesmo após o gol, a equipe seguiu pressionando e quase ampliou aos 20, quando Canobbio desperdiçou rebote dentro da área após boa defesa de Bolcato em chute de Savarino.

A partir da metade do primeiro tempo, porém, o cenário mudou. O Independiente Rivadavia passou a encaixar melhor os contra-ataques e começou a explorar a principal fragilidade tricolor: a bola aérea. Depois de algumas investidas perigosas, os argentinos chegaram ao empate aos 36 minutos. Em cobrança de falta levantada na área, a defesa do Fluminense não conseguiu afastar, e Sartori apareceu para completar de cabeça. O gol esfriou o time da casa, que ainda tentou responder em finalizações de média distância, mas foi para o intervalo sob vaias da torcida.

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Fluminense x Independiente Rivadavia. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou retomar o controle, mas foi surpreendido logo aos seis minutos em um lance caótico. Após uma sequência de erros defensivos, incluindo falhas de Fábio e da linha de defesa, a bola sobrou para Arce, que aproveitou o gol aberto para virar o jogo para o Independiente Rivadavia. O gol abalou o Tricolor, que passou a encontrar dificuldades para construir jogadas e viu a equipe argentina crescer na partida, ameaçando em contra-ataques e bolas paradas.

Somente na reta final o Fluminense voltou a pressionar de forma mais consistente, impulsionado pelas entradas ofensivas e pelo desgaste do adversário. Savarino obrigou Bolcato a fazer grande defesa em chute de fora da área, enquanto John Kennedy teve a melhor chance ao cabecear firme, mas para fora. Nos acréscimos, o time partiu para o abafa, acumulando cruzamentos e finalizações, mas esbarrou na defesa argentina e na falta de precisão. Sob protestos da torcida, que chamou o time de "sem vergonha", o Tricolor não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 no Maracanã.

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