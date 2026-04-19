Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Santos com retornos e aposta em jovens da base

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto deste domingo (19), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro. Em um momento de necessidade de rotação do elenco devido à maratona de jogos, o técnico Luis Zubeldía precisou recorrer às categorias de base para completar o grupo, destacando o retorno de Riquelme Felipe e a presença do jovem Julio Fidelis.

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➡️ Fluminense deve ter quatro mudanças para encarar o Santos na Vila Belmiro

Lista de relacionados do Fluminense para o jogo contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / X)

A inclusão dos "Moleques de Xerém" é uma resposta direta à extensa lista de desfalques que o comandante tricolor enfrenta. O departamento médico e a lista de suspensos seguem sendo um desafio para a comissão técnica, que trabalha para manter a competitividade da equipe mesmo sem peças fundamentais. Para este compromisso, Zubeldía não poderá contar com Soteldo (lesionado), Lucho Acosta (lesão ligamentar no joelho), Martinelli (suspenso), Canobbio (suspenso) e Germán Cano (esão muscular).

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A aposta nos jovens traz um sopro de renovação para o elenco. O meia Riquelme Felipe, que não era relacionado para uma partida da equipe principal desde janeiro, volta a figurar entre os relacionados. Ao seu lado, o jovem lateral Julio Fidelis completa o grupo; o atleta já vem sendo observado pela comissão técnica e chegou a ficar no banco de reservas em alguns jogos do Brasileirão nesta temporada, o que demonstra a confiança de Zubeldía em seu potencial para compor o time em situações de necessidade.

Atualmente, o Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos somados, seis a menos que o líder Palmeiras. O provável time que entra em campo na Vila Belmiro tem: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson (Ganso); Savarino, Serna e John Kennedy.