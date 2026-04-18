Fluminense deve ter quatro mudanças para encarar o Santos na Vila Belmiro

O Fluminense encara o Santos neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo claro de virar a chave. Após a derrota para o Independiente Rivadavia na última quarta-feira, a equipe trabalha nos bastidores para blindar o vestiário e retomar o caminho das vitórias, uma vez que o time não vence há quatro jogos, somando dois empates e duas derrotas neste período.

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Para este duelo, o técnico Luis Zubeldía planeja ao menos quatro alterações em relação à última partida, sendo algumas delas forçadas por suspensões. Canobbio e Martinelli, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão fora e dão lugar a Serna e Bernal, respectivamente. Já na defesa, Guga assume a lateral-direita na vaga de Samuel Xavier, que foi preservado devido ao desgaste físico pela longa sequência como titular, enquanto Jemmes retorna ao sistema defensivo ao lado do argentino Freytes.

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Fluminense vai até o litoral paulista para enfrentar o Santos pelo Brasileirão (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Durante os treinamentos, Zubeldía avaliou duas possibilidades para o meio-campo: uma com Ganso ao lado da dupla de volantes e outra com Alisson formando uma trinca, visando dar mais liberdade de movimentação a Savarino. Embora o treinador deva confirmar a formação apenas na preleção, poucas horas antes da bola rolar, a estrutura que recebeu maior atenção nos trabalhos táticos foi a com o trio de volantes.

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No ataque, John Kennedy volta a ser o escolhido para o comando de frente. A alternância constante entre o camisa 9 e o argentino Rodrigo Castillo não ocorre necessariamente por questões físicas, mas sim pelo que a comissão técnica projeta como sendo as características ideais para cada adversário.

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Atualmente, o Fluminense ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos somados, seis a menos que o líder Palmeiras. O provável time que entra em campo na Vila Belmiro tem: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson (Ganso); Savarino, Serna e John Kennedy.