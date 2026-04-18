Confira suspensos e lesionados da 12° rodada do Brasileirão
Rodada inicia neste sábado com quatros jogos, incluindo clássico entre gigantes
A décima segunda do Brasileirão terá quatro jogos neste sábado e outros seis no domingo. Entre os destaques estão o confronto na parte de cima da tabela, Flamengo e Bahia , e o duelo entre Palmeiras e Athletico-PR. Veja todos os confrontos, possíveis escalações, desfalques e onde assistir.
Suspensos, lesionados e as escalações da 12ª rodada do Brasileirão
Vasco x São Paulo
📆 Data e hora: sábado (18), às 18h30
🏟️ Local: São Januário, RJ
📺 Transmissão: Prime Video
Vasco
- Suspensos: Saldivia
- Lesionados: -
- Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.
São Paulo
- Suspensos: -
- Lesionados: Marcos Antonio
- Time provável: Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri
Chapecoense x Botafogo
📆 Data e hora: sábado (18), às 18h30
🏟️ Local: Arena Condá, SC
📺 Transmissão: Premiere
Chapecoense
- Suspensos:
- Lesionados: Everton, Garcez, Bruno Matias e Robert
- Time provável: Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e João Vítor; Ênio, Ítalo e Bolasie.
Botafogo
- Suspensos:
- Lesionados: Chris Ramos, Joaquín Correa, Marçal e Kaio Pantaleão
- Time provável: Neto (Raul), Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.
📆 Data e hora: sábado (18), às 20h
🏟️ Local: Barradão, BA
📺 Transmissão: Premiere, Sport Tv
Cruzeiro x Grêmio
📆 Data e hora: sábado (18), às 20h30
🏟️ Local: Mineirão, MG
📺 Transmissão: Record, Premiere
Cruzeiro
- Suspensos:
- Lesionados: Cássio, Marquinhos, Kaio Jorge e Sinisterra
- Time provável: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Villareal.
Grêmio
- Suspensos: Viery
- Lesionados: João Pedro, Marlon, Villasanti, Willian
- Time provável: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur e Nardoni; Enamorado e Amuzu; Carlos Vinícius.
Internacional x Mirassol
📆 Data e hora: domingo (19), às 11h
🏟️ Local: Beira-Rio, RS
📺 Transmissão: Premiere
Internacional
- Suspensos: Bernabei e Mercado
- Lesionados: Matheus Bahia e Ronaldo
- Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.
Mirassol
- Suspensos: Eduardo
- Lesionados: Igor Cariús, Negueba, Reinaldo e Yuri Lara
- Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Alesson, Edson Carioca e Tiquinho Soares.
Santos x Fluminense
📆 Data e hora: domingo (19), às 16h
🏟️ Local: Vila Belmiro, SP
📺 Transmissão: Premiere
Santos
- Suspensos: Escobar
- Lesionados: Gabriel Menino e Mayke
- Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Rafael Gonzaga); Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Gabigol e Moisés.
Fluminense
- Suspensos: Canobbio e Martinelli
- Lesionados: Germán Cano, Acosta, Matheus Reis, Nonato e Soteldo
- Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino; Serna, Castillo e John Kennedy.
Coritiba x Atlético-MG
📆 Data e hora: domingo (19), às 16h
🏟️ Local: Couto Pereira, PR
📺 Transmissão: Premiere
Coritiba
- Suspensos: Walisson.
- Lesionados: Rodrigo Rodrigues e Pedro Morisco.
- Time provável: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.
Atlético-MG
- Suspensos: -
- Lesionados: Patrick, Alan Minda e Índio.
- Time provável: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Hulk.
Palmeiras x Athletico-PR
📆 Data e hora: domingo (19), às 18h30
🏟️ Local: Allianz Parque, SP
📺 Transmissão: Premiere
Palmeiras
- Suspensos: Marlon Freitas
- Lesionados: Jefté e Paulinho
- Time provável: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Maurício (Allan) e Arias; Flaco López e Vitor Roque (Sosa).
Atlético-PR
- Suspensos: -
- Lesionados: -
- Time provável: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar.
Bragantino x Remo
📆 Data e hora: domingo (19), às 18h30
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, SP
📺 Transmissão: Premiere
Bragantino
- Suspensos: -
- Lesionados: Eduardo Sasha, Davi Gomes, FAbrício, Guzmán Rodríguez e Vanderlan
- Time provável: Thiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Nacho Sosa; Lucas Barbosa, Vinicinho, Isidro Pitta.
Remo
- Suspensos: -
- Lesionados: Eduardo Melo
- Time provável: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; José Welison (Leo Picco), David Braga, Patrick (Yago Pikachu), Alef Manga, Gabriel Taliari.
Flamengo x Bahia
📆 Data e hora: domingo (19), às 19h30
🏟️ Local: Maracanã, RJ
📺 Transmissão: Premiere
Flamengo
- Suspensos: Carrascal
- Lesionados: Pulgar e Jorginho
- Time provável: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Plata, Samuel Lino e Arrascaeta; Pedro.
Bahia
- Suspensos: -
- Lesionados: Ademir, Ronaldo e Ruan Pablo
- Time provável: Leo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo.
