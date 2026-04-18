Futebol Nacional

Confira suspensos e lesionados da 12° rodada do Brasileirão

Rodada inicia neste sábado com quatros jogos, incluindo clássico entre gigantes

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
08:00
(Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraFlamengo e Bahia se enfrentam neste domingo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
A décima segunda do Brasileirão terá quatro jogos neste sábado e outros seis no domingo. Entre os destaques estão o confronto na parte de cima da tabela, Flamengo e Bahia , e o duelo entre Palmeiras e Athletico-PR. Veja todos os confrontos, possíveis escalações, desfalques e onde assistir.

Suspensos, lesionados e as escalações da 12ª rodada do Brasileirão

Vasco x São Paulo

📆 Data e hora: sábado (18), às 18h30
🏟️ Local: São Januário, RJ
📺 Transmissão: Prime Video

Vasco

  • Suspensos: Saldivia
  • Lesionados: -
  • Time provável: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David. 

São Paulo

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Marcos Antonio
  • Time provável: Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri 

Chapecoense x Botafogo

📆 Data e hora: sábado (18), às 18h30
🏟️ Local: Arena Condá, SC
📺 Transmissão: Premiere

Chapecoense

  1. Suspensos:
  2. Lesionados: Everton, Garcez, Bruno Matias e Robert
  3. Time provável: Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e João Vítor; Ênio, Ítalo e Bolasie.

Botafogo

  • Suspensos:
  • Lesionados: Chris Ramos, Joaquín Correa, Marçal e Kaio Pantaleão
  • Time provável: Neto (Raul), Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

📆 Data e hora: sábado (18), às 20h
🏟️ Local: Barradão, BA
📺 Transmissão: Premiere, Sport Tv

Cruzeiro x Grêmio

📆 Data e hora: sábado (18), às 20h30
🏟️ Local: Mineirão, MG
📺 Transmissão: Record, Premiere

Cruzeiro

  • Suspensos:
  • Lesionados: Cássio, Marquinhos, Kaio Jorge e Sinisterra
  • Time provável: Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Arroyo, Matheus Pereira e Christian; Villareal.

Grêmio

  • Suspensos: Viery
  • Lesionados: João Pedro, Marlon, Villasanti, Willian
  • Time provável: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Noriega, Arthur e Nardoni; Enamorado e Amuzu; Carlos Vinícius.

Internacional x Mirassol

📆 Data e hora: domingo (19), às 11h
🏟️ Local: Beira-Rio, RS
📺 Transmissão: Premiere

Internacional

  • Suspensos: Bernabei e Mercado
  • Lesionados: Matheus Bahia e Ronaldo
  • Time provável: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Mirassol

  • Suspensos: Eduardo
  • Lesionados: Igor Cariús, Negueba, Reinaldo e Yuri Lara
  • Time provável: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Alesson, Edson Carioca e Tiquinho Soares.

Santos x Fluminense

📆 Data e hora: domingo (19), às 16h
🏟️ Local: Vila Belmiro, SP
📺 Transmissão: Premiere

Santos

  1. Suspensos: Escobar
  2. Lesionados: Gabriel Menino e Mayke
  3. Time provável: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal (Rafael Gonzaga); Oliva, Gustavo Henrique e Neymar; Rony, Gabigol e Moisés.

Fluminense

  • Suspensos: Canobbio e Martinelli
  • Lesionados: Germán Cano, Acosta, Matheus Reis, Nonato e Soteldo
  • Time provável: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Bernal, Hércules e Savarino; Serna, Castillo e John Kennedy.

Coritiba x Atlético-MG

📆 Data e hora: domingo (19), às 16h
🏟️ Local: Couto Pereira, PR
📺 Transmissão: Premiere

Coritiba

  • Suspensos: Walisson.
  • Lesionados: Rodrigo Rodrigues e Pedro Morisco.
  • Time provável: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Gómez, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes.

Atlético-MG

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Patrick, Alan Minda e Índio.
  • Time provável: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Hulk.

Palmeiras x Athletico-PR

📆 Data e hora: domingo (19), às 18h30
🏟️ Local: Allianz Parque, SP
📺 Transmissão: Premiere

Palmeiras

  • Suspensos: Marlon Freitas
  • Lesionados: Jefté e Paulinho
  • Time provável: Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Maurício (Allan) e Arias; Flaco López e Vitor Roque (Sosa).

Atlético-PR

  • Suspensos: -
  • Lesionados: -
  • Time provável: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo, Portilla e Dudu; Mendoza, Viveros e Julimar.

Bragantino x Remo

📆 Data e hora: domingo (19), às 18h30
🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, SP
📺 Transmissão: Premiere

Bragantino

  1. Suspensos: -
  2. Lesionados: Eduardo Sasha, Davi Gomes, FAbrício, Guzmán Rodríguez e Vanderlan
  3. Time provável: Thiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes, Nacho Sosa; Lucas Barbosa, Vinicinho, Isidro Pitta.

Remo

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Eduardo Melo
  • Time provável: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk; José Welison (Leo Picco), David Braga, Patrick (Yago Pikachu), Alef Manga, Gabriel Taliari.

Flamengo x Bahia

📆 Data e hora: domingo (19), às 19h30
🏟️ Local: Maracanã, RJ
📺 Transmissão: Premiere

Flamengo

  • Suspensos: Carrascal
  • Lesionados: Pulgar e Jorginho
  • Time provável: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Leo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Plata, Samuel Lino e Arrascaeta; Pedro.

Bahia

  • Suspensos: -
  • Lesionados: Ademir, Ronaldo e Ruan Pablo
  • Time provável: Leo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

