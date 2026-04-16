Canobbio se pronuncia após polêmica na zona mista do Fluminense
Jogador deu declaração que viralizou nas redes sociais
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Após a derrota do Fluminense para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, alguns jogadores tricolores passaram pela zona mista e falaram com a imprensa. Canobbio, no entanto, preferiu não parar e disse que seria pior para ele se falasse.
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A pequena declaração foi suficiente para levantar teorias sobre questões internas no vestiário e com a diretoria do Fluminense. Mas, na realidade, Canobbio se referia à arbitragem. O jogador foi orientado pela assessoria pessoal a não falar para não reclamar e ser punido.
No dia seguinte, o uruguaio fez uma publicação em suas redes sociais para explicar o acontecimento.
— Sobre ontem, não quis falar porque estava chateado. Não iria falar nesse estado. Mas vamos sair dessa. Entramos juntos, sairemos juntos. Pelo Fluminense. Sempre — escreveu.
Desde o adiamento do Fla-Flu, a relação entre torcida, elenco e diretoria foi estremecida. Nesse período, o Fluminense também vive seu pior momento em resultados dentro de campo, o que aumenta rumores. A fala de Canobbio, no entanto, não tem nada a ver com isso.
Na própria zona mista de Fluminense x Independiente Rivadavia outros jogadores comentaram o adiamento e os reflexos dessa decisão. Antes disso, depois da derrota para o Flamengo, Samuel Xavier falou sobre o caso com a imprensa. Em geral, a fala do elenco é de que eles não foram consultados, mas a mudança não interferiu em nenhum resultado. Os jogadores e comissão tratam o assunto como algo já resolvido.
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O que vem por aí para o Fluminense?
Com o resultado nesta quarta-feira (15), o Fluminense fica na terceira posição do grupo na Libertadores, com um ponto, fora da zona de classificação. O Independiente Rivadavia é o líder, com seis pontos. O próximo confronto é pelo Brasileirão, contra o Santos, no domingo (19), na Vila Belmiro.
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