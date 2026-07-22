Com show de Pedro, artilheiro do Brasileirão, Flamengo goleia a Chapecoense
Camisa 9 participa de dois dos três gols do Rubro-Negro na Arena Condá
O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no retorno da equipe de Leonardo Jardim ao Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Na Arena Condá, o Rubro-Negro contou com uma atuação brilhante de Pedro, que marcou um golaço e ainda deu um passe de calcanhar para Lorran no lance do segundo gol. O camisa 9 também fechou a goleada rubro-negra. Rafael Thyere, contra, completou o placar para o time carioca, que segue na caça ao líder Palmeiras.
Na classificação, o Flamengo soma 37 pontos, sete a menos que o Palmeiras, que venceu o Coritiba por 3 a 1, também nesta quarta. Já a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 9 pontos.
Primeiro tempo: Flamengo abre o placar com uma pintura de Pedro
O jogo começou equilibrado na Arena Condá. Entretanto, aos 25 minutos, Pedro fez o torcedor do Flamengo voltar a se perguntar por que o atacante não foi convocado para a Copa. Em uma jogada individual que misturou técnica e raça, o camisa 9, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, deixou três adversários para trás e abriu o placar com um golaço.
Aos 37', o Rubro-Negro ampliou a vantagem com um gol contra de Rafael Thyere. Apesar da vitória parcial, a equipe de Leonardo Jardim apresentou algumas falhas, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, com Ayrton Lucas.
Segundo tempo: mais show de Pedro em Chapecó
Mantendo o mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo chegou ao terceiro gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Pedro, novamente em um lance de muita qualidade, deu um toque de calcanhar para Lorran, que aproveitou, na segunda oportunidade, e balançou as redes. Já na reta final, o camisa 9 voltou a balançar a rede, após aproveitar finalização de Samuel Lino.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
A jogada do primeiro gol do Flamengo foi o lance capital da partida, dando ao time de Leonardo Jardim a tranquilidade para se lançar ainda mais ao ataque.
Deu aula 🏅
A aula da noite ficou por conta do atacante reverência: Pedro. O camisa 9 do Flamengo marcou um golaço ao abrir o placar, driblando três defensores antes de estufar as redes, e ainda deu uma assistência de calcanhar para o gol de Lorran, além de fechar a vitória.
Ficou abaixo 📉
O saldo negativo da vitória do Flamengo fica por conta de Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo, principalmente no primeiro tempo, esteve abaixo do esperado e voltou a apresentar falhas.
Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 0🆚4 Flamengo
🏆 Brasileirão - 19ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
🥅 Gols: Pedro, 25'/1°T (0-1), Rafael Thyere, 37'/1°T (0-2), Lorran, 2'/2°T (0-3), Pedro, 41'/2°T (0-4)
🟨 Cartões amarelos: Bruno Pacheco (CHA)
🟥 Cartão Vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
🟢⚪ Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Matheus Aurélio, Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David (Ênio), Vinicius Baleiro (Bruno Matias) e Giovanni Augusto; Bolasie e Marcinho.
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Royal, Léo Pereira (Danilo), Vitão e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Samuel Lino; Plata (Lorran), Bruno Henrique (Arrascaeta) e Pedro.
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