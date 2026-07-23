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Pedro transforma ausência na Copa em combustível e dá mais um show pelo Flamengo

Atacante foi fundamental na vitória contra a Chapecoense

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 07:00
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Pedro joga em nível de Seleção e faz do Flamengo a sua Copa do Mundo. A goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense foi apenas mais um capítulo de uma temporada que coloca o camisa 9 entre os principais atacantes do futebol brasileiro. Autor de dois gols e uma participação em outro, com passe de calcanhar, o artilheiro do Brasileirão respondeu em campo e fez o torcedor voltar a se perguntar: por que ele ficou fora da Copa do Mundo?

A resposta não veio em entrevistas ou nas redes sociais. Veio em campo. Pedro mostrou exatamente as características que o transformaram em um dos principais atacantes do futebol brasileiro: faro de gol, técnica refinada e inteligência para participar da construção das jogadas.

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Gols de Pedro em Flamengo x Chapecoense: classe, raça e oportunismo

O primeiro gol foi um retrato disso. Em um lance individual, o centroavante misturou força e técnica, deixou três marcadores para trás e abriu o placar com um golaço. Na volta do intervalo, protagonizou outro momento de qualidade ao dar um toque de calcanhar para Lorran, que aproveitou o rebote para ampliar a vantagem. Já na reta final, mostrou o instinto de artilheiro ao completar a finalização de Samuel Lino e fechar a goleada.

Pedro, do Flamengo, na jogada contra a Chapecoense
Pedro, do Flamengo, na jogada contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Pedro vive melhor fase com Leonardo Jardim

O desempenho do camisa 9 é consequência direta de um trabalho desenvolvido desde a chegada de Leonardo Jardim ao Flamengo. Sem abrir mão da presença de área, Pedro ganhou novas funções dentro do modelo de jogo do treinador português.

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Após a partida, o próprio atacante explicou que passou a atuar com mais liberdade para sair da área, participar da construção das jogadas e servir os companheiros.

"O trabalho está sendo feito. O Jardim me pede muito isso: para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola ali no pivô, no meio-campo, para girar e criar a jogada. Graças a Deus, tenho feito bons jogos junto com toda a equipe. Então, é o trabalho que eu tenho que fazer ali como centroavante, também saindo bem da área. Graças a Deus, é continuar trabalhando, continuar sedento por mais e, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano."

A evolução também aparece nos números. Desde a chegada de Jardim, Pedro soma 11 gols e três assistências em 14 partidas. São 14 participações diretas em gols, exatamente uma por jogo, consolidando-se como a principal referência ofensiva da equipe.

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Atuação reacende debate sobre a Seleção Brasileira

Se a partida diante da Chapecoense chamou atenção pelo desempenho, também recolocou em pauta um assunto que parecia encerrado. Logo após o apito final, torcedores do Flamengo voltaram a questionar nas redes sociais a ausência de Pedro na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, principalmente pela ausência de um goleador na Canarinho.

Nem mesmo Leonardo Jardim escapou do tema. Embora tenha evitado criticar diretamente a decisão do treinador da Seleção Brasileira, o português deixou claro que acredita no retorno do atacante ao grupo nacional.

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"Eu seria deselegante se desse uma opinião sobre a convocação do Pedro, que já passou. No futuro, acredito que haverá muito mais convocações. O Ancelotti vai perceber que, se o Pedro for uma necessidade para a Seleção, ele vai levá-lo."

Números ajudam a explicar por que o debate continua vivo

Com os dois gols marcados em Chapecó, Pedro chegou a 22 gols na temporada de 2026 e tornou-se o primeiro jogador da Série A a ultrapassar a marca de 20 gols no ano. Além disso, soma 27 participações diretas em gols em 34 partidas, participando de um gol a cada 84 minutos.

Números de Pedro em 2026

  1. 34 jogos (25 como titular)
  2. 21 gols
  3. 6 assistências
  4. 27 participações em gols
  5. 84 minutos por participação em gol
  6. 57% de conversão de grandes chances (16 de 28)
  7. 4,1 finalizações para marcar um gol
  8. 11 grandes chances criadas

Contra a Chapecoense, os números também impressionaram

  1. 2 gols
  2. 0,37 xG
  3. 1 passe decisivo
  4. 21 de 24 passes certos (88%)
  5. 3 de 3 dribles certos
  6. 4 de 6 duelos vencidos

Os dados mostram um atacante que vai além da função de finalizador. Pedro participa da construção das jogadas, cria oportunidades para os companheiros e segue sendo um dos jogadores mais eficientes do futebol brasileiro dentro da área.

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Se a Copa do Mundo já faz parte do passado, a resposta do camisa 9 parece ter sido dada da melhor maneira possível: dentro de campo. Com o Flamengo vivo na briga pelo título do Brasileirão e sonhando com o pentacampeonato da Libertadores, Pedro chega ao segundo semestre vivendo um dos melhores momentos da carreira. E, enquanto mantiver esse nível de atuação, o debate sobre sua ausência na Seleção Brasileira continuará inevitavelmente em pauta.

— Eu sempre falo que tenho que estar bem no Flamengo, e a Seleção vai ser consequência desse trabalho que eu faço aqui. Mas eu estava como um torcedor, como todo brasileiro, torcendo pela Seleção. Infelizmente não conseguimos, mas agora é começar um novo ciclo para 2030, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, trazer o hexa que todo mundo quer. Todo mundo trabalha para isso e espero continuar trabalhando para isso também — declarou o centroavante em entrevista à "TV Globo" na saída de campo.

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