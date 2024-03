Rossi se torna goleiro com mais tempo sem levar gol na história do Flamengo

Rossi em campo contra o Fluminense (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 00:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Agustín Rossi entrou para a história do Flamengo neste sábado (16), após o empate sem gols diante do Fluminense. O argentino se tornou o goleiro com mais minutos consecutivos sem ser vazado em partidas oficiais na história do clube, batendo marca de Cantarele que já perdurava 45 anos.

Rossi chegou a 960 minutos sem levar gols aos 40' do segundo tempo. Assim, o camisa 1 sueperou os 959 minutos que o ídolo rubro-negro ficou sem ser vazado, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979. Os acréscimos das partidas não são levados em conta nas somas.

Além disso, os minutos contabilizados não incluem jogos amistosos. Desta forma, as partidas de pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, contra Philadelphia Union e Orlando City, em janeiro deste ano, não foram levadas em conta.

Rossi não é vazado em competições oficiais desde a rodada final do Campeonato Brasileiro de 2023. O argentino não leva gols desde os 25 minutos do primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi.

Na zona mista, após o empate com o Fluminense, Rossi falou sobre o recorde e se disse honrado em superar Cantarele. No entanto, fez questão de valorizar o coletivo e compartilhou os créditos com o coletivo rubro-negro.

- Acho muito importante essa marca que cheguei hoje, de superar o Cantarele na história do Flamengo. Mas eu sempre digo, não é só o goleiro, é o jogo coletivo de 11 jogadores dentro do campo. A verdade é que isso fez muita diferença nesse feito defensivo - afirmou o argentino.

