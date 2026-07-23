Ayrton Lucas reconhece má atuação em vitória do Flamengo e desabafa: 'Para esquecer'
Lateral destacou a importância do fortalecimento mental para reagir
A vitória do Flamengo diante da Chapecoense por 4 a 0 na quarta-feira (22) contou com uma grande atuação da equipe de Leonardo Jardim. Entretanto, um ponto abaixo foi o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que não foi bem. Após a partida, o próprio jogador reconheceu o seu rendimento inferior, comparado com outros nomes da equipe.
— De fato, fiquei insatisfeito com a minha atuação no primeiro tempo hoje. Foi uma etapa muito abaixo do que posso render. Foi para esquecer — disse Ayrton Lucas, lateral do Flamengo.
— No entanto, foco bastante no fortalecimento mental para superar momentos de instabilidade e manter o foco na sequência do trabalho. Apesar das dificuldades individuais no início do jogo, o mais importante foi o resultado positivo que conquistamos para a equipe — completou o jogador.
Ayrton Lucas explica como lida com as críticas
Essa não foi a primeira vez que Ayrton Lucas esteve abaixo tecnicamente no Flamengo. O jogador detalhou como lida com essas cobranças e disse o caminho para dar a volta por cima.
"A cobrança faz parte do futebol e, muitas vezes, é legítima. Por outro lado, acredito que, devido ao peso da camisa e ao histórico que construí aqui, o rigor com o meu desempenho acaba sendo ampliado. É desafiador, mas tento manter o equilíbrio. Hoje, especificamente, não há desculpas para a má atuação, mas o caminho é não baixar a cabeça e seguir trabalhando para ajudar o grupo no próximo compromisso."
Números de Ayrton Lucas em Flamengo x Chapecoense
- Passes: 33 certos de 41 (80%)
- Interceptações: 0
- Desarmes: 1
- Chutes bloqueados: 1
- Vezes driblado: 1
- Erros que levaram a finalização: 1
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