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Ayrton Lucas reconhece má atuação em vitória do Flamengo e desabafa: 'Para esquecer'

Lateral destacou a importância do fortalecimento mental para reagir

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 13:53
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A vitória do Flamengo diante da Chapecoense por 4 a 0 na quarta-feira (22) contou com uma grande atuação da equipe de Leonardo Jardim. Entretanto, um ponto abaixo foi o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que não foi bem. Após a partida, o próprio jogador reconheceu o seu rendimento inferior, comparado com outros nomes da equipe.

— De fato, fiquei insatisfeito com a minha atuação no primeiro tempo hoje. Foi uma etapa muito abaixo do que posso render. Foi para esquecer — disse Ayrton Lucas, lateral do Flamengo.

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Ayrton Lucas durante Chapecoense x Flamengo
Ayrton Lucas durante Chapecoense x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

— No entanto, foco bastante no fortalecimento mental para superar momentos de instabilidade e manter o foco na sequência do trabalho. Apesar das dificuldades individuais no início do jogo, o mais importante foi o resultado positivo que conquistamos para a equipe — completou o jogador.

Ayrton Lucas explica como lida com as críticas

Essa não foi a primeira vez que Ayrton Lucas esteve abaixo tecnicamente no Flamengo. O jogador detalhou como lida com essas cobranças e disse o caminho para dar a volta por cima.

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"A cobrança faz parte do futebol e, muitas vezes, é legítima. Por outro lado, acredito que, devido ao peso da camisa e ao histórico que construí aqui, o rigor com o meu desempenho acaba sendo ampliado. É desafiador, mas tento manter o equilíbrio. Hoje, especificamente, não há desculpas para a má atuação, mas o caminho é não baixar a cabeça e seguir trabalhando para ajudar o grupo no próximo compromisso."

Números de Ayrton Lucas em Flamengo x Chapecoense

  • Passes: 33 certos de 41 (80%)
  • Interceptações: 0
  • Desarmes: 1
  • Chutes bloqueados: 1
  • Vezes driblado: 1
  • Erros que levaram a finalização: 1

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