Leonardo Jardim despista sobre negociação do Flamengo por Thiago Almada Clube rubro-negro segue confiante na busca pelo meia argentino

A vitória do Flamengo por 4 a 0 contra a Chapecoense nesta quarta-feira (22), no retorno da equipe ao Brasileirão, aconteceu em meio às negociações do clube com Thiago Almada. Apesar de o acerto estar bem encaminhado, o técnico Leonardo Jardim manteve a postura de não comentar sobre o mercado de transferências e despistou ao ser questionado sobre o atleta.

— Em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto? Então falou com a pessoa indicada. Eu não vou falar de jogadores que não são nossos. Os nossos são aqueles que vestem, atualmente, a camisa do Flamengo. Por isso, não faz parte da minha forma de trabalhar falar de jogadores que não são os nossos — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, sobre Thiago Almada.

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José Boto demonstrou otimismo por Thiago Almada

Antes da partida na Arena Condá, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, demonstrou otimismo em relação à contratação do meia argentino.

— Normalmente não divulgo nada, mas quero dizer que é verdade que estamos interessados. Temos conversas, mas nada está fechado. Ele ainda não disse "sim". Se vier, virá nas condições que nós queremos. Não temos um poço de petróleo para gastar. Não há nenhum acordo. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, há outros clubes interessados nele. Estou confiante de que as coisas podem avançar. Não é verdade que já tenha dado o "sim" ou que exista um acordo. Não vou falar mais sobre isso — disse José Boto, diretor do Flamengo, sobre Thiago Almada, em entrevista ao jornalista Gabriel Orphão.

Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

Boto confirmou ainda que, neste momento, o Flamengo ainda não começou a discutir a duração do contrato, conforme apuração da reportagem do Lance!. Segundo o dirigente, essa etapa sequer foi iniciada, já que o clube também trabalha na contratação de outros dois jogadores.

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— Ainda nem falamos sobre a duração do contrato. O jogador é jovem e queremos o melhor contrato possível, mas ainda não falamos sobre isso. Estamos a trabalhar na contratação do Almada e de outros dois jogadores. As pessoas têm de ter paciência para não pagarmos mais do que devemos. Com calma, os jogadores virão.

Entenda o cenário envolvendo Flamengo e Thiago Almada

Nas últimas horas, o Flamengo avançou nas negociações por Thiago Almada após o meia argentino aprovar o projeto esportivo apresentado pelo clube. Com o sinal positivo do jogador, a diretoria rubro-negra concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. O empresário de Almada também é aguardado no Rio de Janeiro para uma reunião com José Boto, que deve alinhar os próximos passos da negociação.

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O Rubro-Negro trata a contratação como prioridade nesta janela de transferências. Após inicialmente priorizar a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano diante da falta de propostas consideradas ideais. Nesse cenário, o Flamengo ganhou força na disputa com o River Plate e trabalha para concluir a negociação o mais rápido possível.

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