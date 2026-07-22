logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com Arrascaeta no banco, Jardim define Flamengo para enfrentar a Chapecoense

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 20:32
Favorite o Lance! no Google

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra a Chapecoense, na noite desta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Para o confronto em Chapecó, que marca o primeiro compromisso oficial do Rubro-Negro após o término da Copa do Mundo, Arrascaeta começa no banco.

A decisão de deixar Arrascaeta no banco de reservas faz parte do planejamento de recuperação física do camisa 10. Após ficar cerca de três meses sem atuar por conta de duas lesões, o uruguaio terá o retorno aos gramados de forma gradual. O fato de a Arena Condá contar com gramado sintético também foi levado em consideração pela comissão técnica.

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar a Chapecoense é: Rossi; Royal, Léo Pereira, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata, Bruno Henrique e Pedro.

Camisas do Flamengo para enfrentar a Chapecoense
Camisas do Flamengo para enfrentar a Chapecoense (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desfalques no time de Leonardo Jardim

Para o jogo na Arena Condá, o treinador ainda terá desfalques importantes. Léo Ortiz segue em recuperação e não foi relacionado, enquanto De La Cruz será preservado do gramado sintético da Arena Condá. No departamento médico, Lucas Paquetá avançou na recuperação e já realiza exercícios em campo com a fisioterapia. Já Luiz Araújo iniciou tratamento após exames de imagem confirmarem uma lesão no joelho esquerdo. Carrascal, que disputou a Copa pela Colômbia, está suspenso e, por isso, completa a lista de baixas.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 19ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo

José Boto demonstra otimismo pela contratação de Almada no Flamengo: 'Confiante'

Há 1 hora
Almada sorrindo

Fora de Campo

Torcedores do Atleti desejam Almada no Flamengo; entenda

Há 1 hora
Thiago Almada de camisa azul do Atlético de Madrid comemora gol apontando para frente

Flamengo

Thiago Almada dá sinal positivo ao Flamengo, e empresário viajará ao Rio para avançar negociação

Há 3 horas
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo

Flamengo

Com pouca margem para erro, Flamengo retoma caça ao líder Palmeiras no Brasileirão

Há 13 horas
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta placares dos jogos de Flamengo e Palmeiras

Há 13 horas
Arte de Chapecoense x Flamengo

Onde Assistir

Chapecoense x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Arrascaeta durante treino do Flamengo

Flamengo finaliza preparação para enfrentar a Chapecoense; veja provável escalação

Anderson Daronco Flamengo x Vitoria

Anderson Daronco apita Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão

Flamengo e Lubrax firmam nova parceria

Novo patrocinador: veja valor e detalhes do contrato do Flamengo com a Lubrax

Arrascaeta e Bruno Henrique durante treino do Flamengo

Com Arrascaeta, Flamengo divulga relacionados para enfrentar a Chapecoense no Brasileirão

Jorge Jesus - Benfica

Revelação de Jorge Jesus sobre Seleção Brasileira repercute: 'Se acha'

Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo vive semana decisiva por Thiago Almada após fim da Copa do Mundo

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

Vini Jr após realização de procedimento estético

Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador

Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo

Flamengo retorna com problemas físicos e sem reforços após Copa do Mundo

Jorge Jesus Al-Hilal

Jesus faz revelação sobre a Seleção e diz que convocaria astro do Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista sorri com terno preto e gravata vermelha

Flamengo aprova novo patrocinador no uniforme

João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa

Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston Villa

Gabriel Batista em anúncio oficial do Botafogo

Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-Flamengo