Com Arrascaeta no banco, Jardim define Flamengo para enfrentar a Chapecoense Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra a Chapecoense, na noite desta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Para o confronto em Chapecó, que marca o primeiro compromisso oficial do Rubro-Negro após o término da Copa do Mundo, Arrascaeta começa no banco.

A decisão de deixar Arrascaeta no banco de reservas faz parte do planejamento de recuperação física do camisa 10. Após ficar cerca de três meses sem atuar por conta de duas lesões, o uruguaio terá o retorno aos gramados de forma gradual. O fato de a Arena Condá contar com gramado sintético também foi levado em consideração pela comissão técnica.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar a Chapecoense é: Rossi; Royal, Léo Pereira, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata, Bruno Henrique e Pedro.

Camisas do Flamengo para enfrentar a Chapecoense (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desfalques no time de Leonardo Jardim

Para o jogo na Arena Condá, o treinador ainda terá desfalques importantes. Léo Ortiz segue em recuperação e não foi relacionado, enquanto De La Cruz será preservado do gramado sintético da Arena Condá. No departamento médico, Lucas Paquetá avançou na recuperação e já realiza exercícios em campo com a fisioterapia. Já Luiz Araújo iniciou tratamento após exames de imagem confirmarem uma lesão no joelho esquerdo. Carrascal, que disputou a Copa pela Colômbia, está suspenso e, por isso, completa a lista de baixas.

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Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 19ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

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