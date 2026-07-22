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Quantos gols Pedro fez pelo Flamengo no Brasileirão em 2026?

Kevin Viveros, do Athletico Paranaense, aparece em 2º lugar

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 23:45
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Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão
Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Rafael Diego/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Com os dois gols marcados na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela 19ª rodada do Brasileirão, Pedro assumiu a artilharia da competição. Viveros, do Athletico Paranaense, aparece em 2º lugar com 11 gols. A vitória tranquila sobre a Chape na Arena Condá marcou o retorno de ambas as equipes ao Campeonato Brasileiro após a paralisação da temporada para a Copa do Mundo.

A aula da noite ficou por conta do atacante reverência: Pedro. O camisa 9 do Flamengo marcou um golaço ao abrir o placar, driblando três defensores antes de estufar as redes, e ainda deu uma assistência de calcanhar para o gol de Lorran, além de fechar a vitória. ➡️ Confira como foi o jogo!

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⚽Artilharia do Campeonato Brasileiro

Pedro (Flamengo) - 12 gols
Kevin Viveros (Athletico Paranaense) - 11 gols
Carlos Vinicius (Grêmio) - 10 gols
John Kennedy (Fluminense) - 9 gols
Breno Lopes (Coritiba) - 8 gols
Arthur Cabral (Botafogo) - 7 gols
Danilo (Botafogo) - 7 gols
Gabriel Barbosa (Santos) - 7 gols
Luciano Juba (Bahia) - 7 gols
Flaco López (Palmeiras) - 6 gols

➡️ As 6 seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2030

Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão
Pedro comemora gol pelo Flamengo contra a Chapecoense no Brasileirão (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Com show de Pedro, artilheiro do Brasileirão, Flamengo goleia a Chapecoense

👨‍💻Texto de Lucas Bayer:

Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no retorno da equipe de Leonardo Jardim ao Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. Na Arena Condá, o Rubro-Negro contou com uma atuação brilhante de Pedro, que marcou um golaço e ainda deu um passe de calcanhar para Lorran no lance do segundo gol. O camisa 9 também fechou a goleada rubro-negra. Rafael Thyere, contra, completou o placar para o time carioca, que segue na caça ao líder Palmeiras.

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Na classificação, o Flamengo soma 37 pontos, sete a menos que o Palmeiras, que venceu o Coritiba por 3 a 1, também nesta quarta. Já a Chapecoense segue na lanterna do Brasileirão, com apenas 9 pontos.

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