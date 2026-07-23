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Rossi aprova Thiago Almada e comenta possível chegada do argentino ao Flamengo

Goleiro rubro-negro elogiou o meio-campista

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 14:29
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A novela entre Flamengo e Thiago Almada está perto de um desfecho, com o clube carioca recebendo um sinal positivo do meia. Com esse cenário, o nome do jogador já passou a ser assunto em coletivas de imprensa e entrevistas na zona mista do Rubro-Negro. Após a vitória sobre a Chapecoense, o goleiro Rossi, compatriota do argentino, comentou sobre a negociação.

— Se é argentino, vou aprovar (risos). É um jogador muito qualificado, tem muita qualidade. Todos já o conhecem. É novo, mas já disputou duas Copas do Mundo. Se vier, será bem-vindo. Se não vier, continuaremos tentando fazer o melhor possível — disse Rossi, goleiro do Flamengo, sobre Thiago Almada.

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Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

José Boto demonstra otimismo pela contratação do Flamengo por Almada

Antes de a bola rolar na Arena Condá, em Chapecó, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, revelou otimismo pela contratação de Thiago Almada.

— Normalmente não divulgo nada, mas quero dizer que é verdade que estamos interessados. Temos conversas, mas nada está fechado. Ele ainda não disse "sim". Se vier, virá nas condições que nós queremos. Não temos um poço de petróleo para gastar. Não há nenhum acordo. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, há outros clubes interessados nele. Estou confiante de que as coisas podem avançar. Não é verdade que já tenha dado o "sim" ou que exista um acordo. Não vou falar mais sobre isso — disse José Boto, diretor do Flamengo, sobre Thiago Almada, em entrevista ao jornalista Gabriel Orphão.

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Boto confirmou ainda que, neste momento, o Flamengo ainda não começou a discutir a duração do contrato, conforme apuração da reportagem do Lance!. Segundo o dirigente, essa etapa sequer foi iniciada, já que o clube também trabalha na contratação de outros dois jogadores.

— Ainda nem falamos sobre a duração do contrato. O jogador é jovem e queremos o melhor contrato possível, mas ainda não falamos sobre isso. Estamos a trabalhar na contratação do Almada e de outros dois jogadores. As pessoas têm de ter paciência para não pagarmos mais do que devemos. Com calma, os jogadores virão.

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Entenda o cenário envolvendo Flamengo e Thiago Almada

Nas últimas horas, o Flamengo avançou nas negociações por Thiago Almada após o meia argentino aprovar o projeto esportivo apresentado pelo clube. Com o sinal positivo do jogador, a diretoria rubro-negra concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. O empresário de Almada também é aguardado no Rio de Janeiro para uma reunião com José Boto, que deve alinhar os próximos passos da negociação.

O Rubro-Negro trata a contratação como prioridade nesta janela de transferências. Após inicialmente priorizar a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano diante da falta de propostas consideradas ideais. Nesse cenário, o Flamengo ganhou força na disputa com o River Plate e trabalha para concluir a negociação o mais rápido possível.

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