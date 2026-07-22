Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro marca duas vezes e Lorran amplia
Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (22)
O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com início de primeiro tempo agitado, Pedro marcou dois gols, Rafael Thyere marcou contra, e Lorran marcou no segundo tempo.
Quando o cronometro marcava os 25 minutos da primeira etapa, golaço do Flamengo em Chapecó. O camisa 9 recebe de Bruno Henrique, passa por Rafael Thyere e Eduardo Doma numa jogadaça e bate na saída de Matheus Aurélio. Pintura.
Veja o gol:
Chapecoense 0x1 Flamengo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026
⚽️ Pedro - golaço
🥾 Bruno Henrique
🏆 Brasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/dmRHmorEb6
O cronometro marcava os 37 minutos da primeira etapa e saiu um gol contra a favor do Rubro-Negro. Gol contra de Rafael Thyere. Lance bizarro na Arena Condá. O jogador mais perto era Eduardo Doma, seu companheiro de zaga. Ninguém do Flamengo estava perto.
Veja o segundo gol:
🚨 GOOOL! Rafael Thyere (Gol Contra)!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026
Chapecoense 0 - [2] Flamengo pic.twitter.com/AawusXFu4M
Pedro dá lindo toque de letra para Lorran. Bruno Pacheco chega antes e tenta proteger a bola para o goleiro, mas Lorran se antecipa e obriga Matheus Aurélio a defender. No rebote, o garoto pega de voleio e marca o terceiro.
Veja o terceiro gol:
July 23, 2026
Aos 41 minutos da segunda etapa, Royal cruza da direita, zaga afasta de cabeça, e a bola sobra para Samuel Lino, que arrisca de primeira de fora da área. No meio do caminho, Pedro mete a cabeça nela e desvia para tirar Matheus Aurélio do lance.
Veja o quarto gol:
July 23, 2026
Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo
Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.
Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 19ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
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