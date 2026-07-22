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Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro marca duas vezes e Lorran amplia

Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (22)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 22:11
Atualizado há 8 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedro, do Flamengo durante partida
Pedro, do Flamengo durante partida (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com início de primeiro tempo agitado, Pedro marcou dois gols, Rafael Thyere marcou contra, e Lorran marcou no segundo tempo.

Quando o cronometro marcava os 25 minutos da primeira etapa, golaço do Flamengo em Chapecó. O camisa 9 recebe de Bruno Henrique, passa por Rafael Thyere e Eduardo Doma numa jogadaça e bate na saída de Matheus Aurélio. Pintura.

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Veja o gol:

O cronometro marcava os 37 minutos da primeira etapa e saiu um gol contra a favor do Rubro-Negro. Gol contra de Rafael Thyere. Lance bizarro na Arena Condá. O jogador mais perto era Eduardo Doma, seu companheiro de zaga. Ninguém do Flamengo estava perto.

Veja o segundo gol:

Pedro dá lindo toque de letra para Lorran. Bruno Pacheco chega antes e tenta proteger a bola para o goleiro, mas Lorran se antecipa e obriga Matheus Aurélio a defender. No rebote, o garoto pega de voleio e marca o terceiro.

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Veja o terceiro gol:

Aos 41 minutos da segunda etapa, Royal cruza da direita, zaga afasta de cabeça, e a bola sobra para Samuel Lino, que arrisca de primeira de fora da área. No meio do caminho, Pedro mete a cabeça nela e desvia para tirar Matheus Aurélio do lance.

Veja o quarto gol:

Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo

Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.

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Elenco reunido em Chapecoense e Flamengo
Elenco reunido em Chapecoense e Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
Chapecoense 🆚 Flamengo
🏆 Brasileirão - 19ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

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