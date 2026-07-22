Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro marca duas vezes e Lorran amplia Equipes estão se enfrentando nesta quarta-feira (22)

O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com início de primeiro tempo agitado, Pedro marcou dois gols, Rafael Thyere marcou contra, e Lorran marcou no segundo tempo.

Quando o cronometro marcava os 25 minutos da primeira etapa, golaço do Flamengo em Chapecó. O camisa 9 recebe de Bruno Henrique, passa por Rafael Thyere e Eduardo Doma numa jogadaça e bate na saída de Matheus Aurélio. Pintura.

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Veja o gol:

Chapecoense 0x1 Flamengo



⚽️ Pedro - golaço

🥾 Bruno Henrique



🏆 Brasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/dmRHmorEb6 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 23, 2026

O cronometro marcava os 37 minutos da primeira etapa e saiu um gol contra a favor do Rubro-Negro. Gol contra de Rafael Thyere. Lance bizarro na Arena Condá. O jogador mais perto era Eduardo Doma, seu companheiro de zaga. Ninguém do Flamengo estava perto.

Veja o segundo gol:

🚨 GOOOL! Rafael Thyere (Gol Contra)!



Chapecoense 0 - [2] Flamengo pic.twitter.com/AawusXFu4M — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 23, 2026

Pedro dá lindo toque de letra para Lorran. Bruno Pacheco chega antes e tenta proteger a bola para o goleiro, mas Lorran se antecipa e obriga Matheus Aurélio a defender. No rebote, o garoto pega de voleio e marca o terceiro.

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Veja o terceiro gol:

Aos 41 minutos da segunda etapa, Royal cruza da direita, zaga afasta de cabeça, e a bola sobra para Samuel Lino, que arrisca de primeira de fora da área. No meio do caminho, Pedro mete a cabeça nela e desvia para tirar Matheus Aurélio do lance.

Veja o quarto gol:

Retrospecto entre Chapecoense e Flamengo

Esse será o 17º confronto entre Chapecoense e Flamengo, em um retrospecto que conta com ampla vantagem do Rubro-Negro: são 11 vitórias, três empates e duas derrotas. No último encontro entre as equipes, em 2021, os times empataram por 2 a 2, também na Arena Condá.

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Elenco reunido em Chapecoense e Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Tudo sobre o jogo entre Chapecoense x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Chapecoense 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 19ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

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