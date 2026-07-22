logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com pouca margem para erro, Flamengo retoma caça ao líder Palmeiras no Brasileirão

Rival paulista lidera a competição com 7 pontos de vantagem

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 07:05
Favorite o Lance! no Google
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo
Pedro e Lorran em jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A pausa para a Copa do Mundo chegou ao fim. A partir desta quarta-feira (22), o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro com um objetivo claro: iniciar a perseguição ao líder Palmeiras. O jogo contra a Chapecoense, pela 19ª rodada, marca o retorno do Rubro-Negro ao calendário nacional e abre uma sequência que pode ser determinante na briga pelo título.

A diferença entre as equipes é de sete pontos. O Palmeiras lidera com 41, enquanto o Flamengo soma 34, mas ainda tem uma partida a menos. Na prática, o cenário permite ao time carioca reduzir a distância para quatro pontos caso vença o jogo atrasado. Ainda assim, a missão está longe de ser simples.

➡️ Novo patrocinador: veja valor e detalhes do contrato do Flamengo com a Lubrax

Regularidade é principal desafio do Flamengo na perseguição ao Palmeiras

Nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras protagonizaram a principal rivalidade do futebol brasileiro. Decidiram títulos, disputaram protagonismo e dominaram as principais competições do país. Se nos confrontos diretos o equilíbrio é evidente, nos campeonatos de pontos corridos o time comandado por Abel Ferreira tem feito a diferença pela consistência.

A regularidade do Palmeiras faz com que a margem de erro dos adversários praticamente desapareça. Cada tropeço do Flamengo pode significar mais uma rodada sem diminuir a distância para a liderança, principalmente porque o clube paulista costuma confirmar o favoritismo diante das equipes da parte inferior da tabela.

Por isso, a partida contra a Chapecoense ganha um peso ainda maior. Além do peso da estreia após a pausa da Copa do Mundo, o Flamengo precisa fazer valer o favoritismo para manter viva a perseguição ao principal rival na luta pelo Brasileirão.

continua após a publicidade
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Duelo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desfalques aumentam o desafio, mas Arrascaeta volta

Leonardo Jardim terá de administrar baixas importantes neste retorno ao campeonato. Lucas Paquetá, Léo Ortiz e Luiz Araújo seguem em recuperação no departamento médico e estão fora da partida. Além deles, Carrascal cumpre suspensão, enquanto De la Cruz foi preservado em razão do gramado sintético.

Em meio aos problemas, porém, o treinador recebeu uma notícia positiva. Arrascaeta está recuperado da lesão sofrida durante a Copa do Mundo, que o impediu de entrar em campo pela seleção uruguaia, e voltou a ser relacionado. A presença do camisa 10 devolve ao Flamengo uma de suas principais referências técnicas justamente no momento em que a equipe inicia a missão de diminuir a vantagem do Palmeiras.

As ausências de Paquetá, Léo Ortiz e Luiz Araújo, no entanto, seguem impactando diretamente a estrutura da equipe. Paquetá vinha sendo um dos protagonistas do meio-campo, Léo Ortiz se consolidou como referência do sistema defensivo e Luiz Araújo era uma das principais opções de velocidade no ataque.

Além do retorno de Arrascaeta, Jardim pode recorrer às boas impressões deixadas durante a intertemporada. Nos quatro amistosos, três deles disputados em Portugal, Samuel Lino, Lorran e Wallace Yan estiveram entre os destaques e ganharam força como opções para a sequência da temporada.

Sequência pode definir a briga pelo título

Internamente, o Flamengo trata as próximas rodadas como decisivas para diminuir a vantagem do Palmeiras. A expectativa é aproveitar um período em que o rival dividirá atenções com outras competições para reduzir a diferença na tabela. Soma-se a isso a ausência do atacante Flaco López, que acabou de retornar da Copa do Mundo e ainda não está à disposição da equipe paulista.

Mas qualquer projeção passa, antes de tudo, pela obrigação de vencer a Chapecoense.

Em uma disputa contra um adversário tão regular quanto o Palmeiras, a corrida pelo título começa muito antes dos confrontos diretos. Ela passa, principalmente, pelos jogos em que o favoritismo precisa ser confirmado.

continua após a publicidade

No primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras. O reencontro entre as equipes acontecerá apenas em novembro e pode representar um capítulo decisivo na disputa pelo Brasileirão.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta placares dos jogos de Flamengo e Palmeiras

Há 26 minutos
Arte de Chapecoense x Flamengo

Onde Assistir

Chapecoense x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 12 horas
Arrascaeta durante treino do Flamengo

Flamengo

Flamengo finaliza preparação para enfrentar a Chapecoense; veja provável escalação

Há 13 horas
Anderson Daronco Flamengo x Vitoria

Brasileirão

Anderson Daronco apita Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão

Há 14 horas
Flamengo e Lubrax firmam nova parceria

Flamengo

Novo patrocinador: veja valor e detalhes do contrato do Flamengo com a Lubrax

Há 16 horas
Arrascaeta e Bruno Henrique durante treino do Flamengo

Flamengo

Com Arrascaeta, Flamengo divulga relacionados para enfrentar a Chapecoense no Brasileirão

Há 17 horas
Mais LANCE!
Jorge Jesus - Benfica

Revelação de Jorge Jesus sobre Seleção Brasileira repercute: 'Se acha'

Almada comemora gol pela seleção argentina

Flamengo vive semana decisiva por Thiago Almada após fim da Copa do Mundo

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

Vini Jr após realização de procedimento estético

Harmonização facial de Vini Jr: veja antes e depois do jogador

Usando casaco marrom, Leonardo Jardim observa preocupado com mão no queixo

Flamengo retorna com problemas físicos e sem reforços após Copa do Mundo

Jorge Jesus Al-Hilal

Jesus faz revelação sobre a Seleção e diz que convocaria astro do Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista sorri com terno preto e gravata vermelha

Flamengo aprova novo patrocinador no uniforme

João Gomes assinando o contrato com o Aston Villa

Flamengo receberá R$ 35 milhões com venda de João Gomes para o Aston Villa

Gabriel Batista em anúncio oficial do Botafogo

Botafogo anuncia contratação de Gabriel Batista, ex-Flamengo

Samuel Lino aponta para o céu comemorando gol contra River Plate

Europeus enaltecem fase de Samuel Lino no Flamengo: 'Seu lugar'

Thiago Almada de camisa azul do Atlético de Madrid comemora gol apontando para frente

Thiago Almada no Flamengo pode resolver problema do Atlético de Madrid, diz jornal

Almada na Copa do Mundo de 2026 pela Argentina

Torcedores de Flamengo e Botafogo repercutem acessório de Almada na Copa

Almada sorrindo

Na mira do Flamengo, Almada usa caneleira de título do Botafogo na final da Copa