Com pouca margem para erro, Flamengo retoma caça ao líder Palmeiras no Brasileirão Rival paulista lidera a competição com 7 pontos de vantagem

A pausa para a Copa do Mundo chegou ao fim. A partir desta quarta-feira (22), o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro com um objetivo claro: iniciar a perseguição ao líder Palmeiras. O jogo contra a Chapecoense, pela 19ª rodada, marca o retorno do Rubro-Negro ao calendário nacional e abre uma sequência que pode ser determinante na briga pelo título.



A diferença entre as equipes é de sete pontos. O Palmeiras lidera com 41, enquanto o Flamengo soma 34, mas ainda tem uma partida a menos. Na prática, o cenário permite ao time carioca reduzir a distância para quatro pontos caso vença o jogo atrasado. Ainda assim, a missão está longe de ser simples.

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Regularidade é principal desafio do Flamengo na perseguição ao Palmeiras

Nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras protagonizaram a principal rivalidade do futebol brasileiro. Decidiram títulos, disputaram protagonismo e dominaram as principais competições do país. Se nos confrontos diretos o equilíbrio é evidente, nos campeonatos de pontos corridos o time comandado por Abel Ferreira tem feito a diferença pela consistência.



A regularidade do Palmeiras faz com que a margem de erro dos adversários praticamente desapareça. Cada tropeço do Flamengo pode significar mais uma rodada sem diminuir a distância para a liderança, principalmente porque o clube paulista costuma confirmar o favoritismo diante das equipes da parte inferior da tabela.



Por isso, a partida contra a Chapecoense ganha um peso ainda maior. Além do peso da estreia após a pausa da Copa do Mundo, o Flamengo precisa fazer valer o favoritismo para manter viva a perseguição ao principal rival na luta pelo Brasileirão.

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Duelo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desfalques aumentam o desafio, mas Arrascaeta volta

Leonardo Jardim terá de administrar baixas importantes neste retorno ao campeonato. Lucas Paquetá, Léo Ortiz e Luiz Araújo seguem em recuperação no departamento médico e estão fora da partida. Além deles, Carrascal cumpre suspensão, enquanto De la Cruz foi preservado em razão do gramado sintético.



Em meio aos problemas, porém, o treinador recebeu uma notícia positiva. Arrascaeta está recuperado da lesão sofrida durante a Copa do Mundo, que o impediu de entrar em campo pela seleção uruguaia, e voltou a ser relacionado. A presença do camisa 10 devolve ao Flamengo uma de suas principais referências técnicas justamente no momento em que a equipe inicia a missão de diminuir a vantagem do Palmeiras.



As ausências de Paquetá, Léo Ortiz e Luiz Araújo, no entanto, seguem impactando diretamente a estrutura da equipe. Paquetá vinha sendo um dos protagonistas do meio-campo, Léo Ortiz se consolidou como referência do sistema defensivo e Luiz Araújo era uma das principais opções de velocidade no ataque.



Além do retorno de Arrascaeta, Jardim pode recorrer às boas impressões deixadas durante a intertemporada. Nos quatro amistosos, três deles disputados em Portugal, Samuel Lino, Lorran e Wallace Yan estiveram entre os destaques e ganharam força como opções para a sequência da temporada.

Sequência pode definir a briga pelo título

Internamente, o Flamengo trata as próximas rodadas como decisivas para diminuir a vantagem do Palmeiras. A expectativa é aproveitar um período em que o rival dividirá atenções com outras competições para reduzir a diferença na tabela. Soma-se a isso a ausência do atacante Flaco López, que acabou de retornar da Copa do Mundo e ainda não está à disposição da equipe paulista.



Mas qualquer projeção passa, antes de tudo, pela obrigação de vencer a Chapecoense.



Em uma disputa contra um adversário tão regular quanto o Palmeiras, a corrida pelo título começa muito antes dos confrontos diretos. Ela passa, principalmente, pelos jogos em que o favoritismo precisa ser confirmado.

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No primeiro turno, no Maracanã, o Flamengo foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras. O reencontro entre as equipes acontecerá apenas em novembro e pode representar um capítulo decisivo na disputa pelo Brasileirão.