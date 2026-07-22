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José Boto demonstra otimismo pela contratação de Almada no Flamengo: 'Confiante'

Diretor confirma o interesse no meio-campista argentino

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:36
Atualizado há 1 minutos
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Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

O Flamengo está confiante na contratação do argentino Thiago Almada e sabe que os próximos dias serão fundamentais para o andamento da negociação. Entretanto, José Boto, diretor do clube carioca, pede cautela. O dirigente português confirmou o interesse pelo meio-campista, mas ressaltou que ainda não há acordo. Apesar da postura cautelosa, mostrou-se otimista quanto à possibilidade de fechar a contratação.

— Normalmente não divulgo nada, mas quero dizer que é verdade que estamos interessados. Temos conversas, mas nada está fechado. Ele ainda não disse "sim". Se vier, virá nas condições que nós queremos. Não temos um poço de petróleo para gastar. Não há nenhum acordo. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, há outros clubes interessados nele. Estou confiante de que as coisas podem avançar. Não é verdade que já tenha dado o "sim" ou que exista um acordo. Não vou falar mais sobre isso — disse José Boto, diretor do Flamengo, sobre Thiago Almada, em entrevista ao jornalista Gabriel Orphão.

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Almada comemora gol pela seleção argentina
Flamengo segue na busca por Thiago Almada (Foto: Divulgação/Argentina)

Boto confirmou ainda que, neste momento, o Flamengo ainda não começou a discutir a duração do contrato, conforme apuração da reportagem do Lance!. Segundo o dirigente, essa etapa sequer foi iniciada, já que o clube também trabalha na contratação de outros dois jogadores.

— Ainda nem falamos sobre a duração do contrato. O jogador é jovem e queremos o melhor contrato possível, mas ainda não falamos sobre isso. Estamos a trabalhar na contratação do Almada e de outros dois jogadores. As pessoas têm de ter paciência para não pagarmos mais do que devemos. Com calma, os jogadores virão.

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Entenda o cenário envolvendo Flamengo e Thiago Almada

Nas últimas horas, o Flamengo avançou nas negociações por Thiago Almada após o meia argentino aprovar o projeto esportivo apresentado pelo clube. Com o sinal positivo do jogador, a diretoria rubro-negra concentra esforços para chegar a um acordo com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do atleta. O empresário de Almada também é aguardado no Rio de Janeiro para uma reunião com José Boto, que deve alinhar os próximos passos da negociação.

O Rubro-Negro trata a contratação como prioridade nesta janela de transferências. Após inicialmente priorizar a permanência na Europa, Almada passou a considerar um retorno ao futebol sul-americano diante da falta de propostas consideradas ideais. Nesse cenário, o Flamengo ganhou força na disputa com o River Plate e trabalha para concluir a negociação o mais rápido possível.

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