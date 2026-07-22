Pedro comenta busca por Seleção após gols pelo Flamengo: 'Trazer o hexa' Centroavante se torna artilheiro do Brasileirão com dois marcados contra a Chapecoense

Pedro, do Flamengo, afirmou que a ausência na Copa do Mundo de 2026 faz parte do passado e disse que o foco agora é o novo ciclo da Seleção Brasileira para o Mundial de 2030. Autor de dois gols na vitória por 4 a 0 sobre a Chapecoense, nesta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão, o centroavante destacou que uma eventual convocação será consequência do desempenho pelo clube. Com os dois gols, ele assumiu a artilharia da competição.

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Questionado sobre não ter participado da Copa de 2026 e sobre a possibilidade de buscar uma vaga na Seleção para o próximo ciclo, Pedro afirmou que acompanhou o torneio como torcedor e espera seguir evoluindo no Rubro-Negro.

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— Eu sempre falo que tenho que estar bem no Flamengo, e a Seleção vai ser consequência desse trabalho que eu faço aqui. Mas eu estava como um torcedor, como todo brasileiro, torcendo pela Seleção. Infelizmente não conseguimos, mas agora é começar um novo ciclo para 2030, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, trazer o hexa que todo mundo quer. Todo mundo trabalha para isso e espero continuar trabalhando para isso também — declarou o centroavante em entrevista à "TV Globo" na saída de campo.

O camisa 9 também comemorou o retorno aos jogos oficiais após a pausa para a Copa do Mundo. Recuperado e de volta ao time, Pedro destacou a preparação realizada durante a intertemporada e atribuiu o desempenho do Flamengo ao período de treinamentos.

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— É bom voltar, feliz em voltar marcando também. Depois de um tempo parado, a volta sempre demanda tempo, mas hoje foi uma grande partida, não só minha, mas de toda a equipe. Tivemos uma intertemporada muito boa, com trabalhos fortes e, graças a Deus, o resultado de hoje foi muito por conta disso também.

Além dos dois gols, Pedro participou da construção das jogadas ofensivas, deixando a área em diversos momentos e dando o passe que originou o gol de Lorran. O atacante explicou que a movimentação faz parte das orientações do técnico Leonardo Jardim.

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— O trabalho está sendo feito. O Jardim me pede muito isso: para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola ali no pivô, no meio-campo para girar e criar a jogada. Graças a Deus, tenho feito bons jogos junto com toda a equipe. Então, é o trabalho que eu tenho que fazer ali como centroavante, também saindo bem da área. Graças a Deus, é continuar trabalhando, continuar sedento por mais e, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Flamengo iniciou a retomada do Campeonato Brasileiro com três pontos. Pedro voltou a marcar após o período sem jogos oficiais e terminou a rodada como artilheiro da competição.

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Pedro comemora gol pelo Flamengo diante da Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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