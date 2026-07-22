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Dê suas notas: avalie os jogadores do Flamengo contra a Chapecoense

Rubro-Negro vence a Chape por 4 a 0 na Arena Condá, pela 19ª rodada do Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 23:26
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Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense
Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0 nesta quarta-feira (22), na Arena Condá, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro (duas vezes), Rafael Thyere (contra) e Lorran fizeram os gols da partida. Na sua opinião, algum deles foi o grande destaque do jogo ou outro jogador brilhou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

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➡️ Veja gols em Chapecoense x Flamengo: Pedro, Rafael e Lorran marcam

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Chapecoense x Flamengo: como foi o jogo?

O jogo começou equilibrado na Arena Condá. Entretanto, aos 25 minutos, Pedro fez o torcedor do Flamengo voltar a se perguntar por que o atacante não foi convocado para a Copa. Em uma jogada individual que misturou técnica e raça, o camisa 9, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, deixou três adversários para trás e abriu o placar com um golaço.

Aos 37', o Rubro-Negro ampliou a vantagem com um gol contra de Rafael Thyere. Apesar da vitória parcial, a equipe de Leonardo Jardim apresentou algumas falhas, principalmente pelo lado esquerdo da defesa, com Ayrton Lucas.

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Mantendo o mesmo ritmo da primeira etapa, o Flamengo chegou ao terceiro gol logo aos dois minutos do segundo tempo. Pedro, novamente em um lance de muita qualidade, deu um toque de calcanhar para Lorran, que aproveitou, na segunda oportunidade, e balançou as redes. Já na reta final, o camisa 9 voltou a balançar a rede, após aproveitar finalização de Samuel Lino.

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Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense
Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração de gol contra a Chapecoense (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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