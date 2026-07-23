Jardim exalta Pedro no Flamengo e vê jogador próximo da Seleção: 'Ancelotti vai perceber' Camisa 9 marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 contra a Chapecoense

O Flamengo venceu a Chapecoense por 4 a 0 em uma partida que contou com uma grande atuação de Pedro. O camisa 9 marcou dois gols e participou diretamente do gol de Lorran, com um passe de calcanhar. Após o confronto, o técnico Leonardo Jardim enalteceu a atuação do atacante e voltou a questionar a ausência do jogador na Copa do Mundo.

— Eu seria deselegante se desse uma opinião sobre a convocação do Pedro, que já passou. No futuro, acredito que haverá muito mais convocações. O Ancelotti vai perceber que, se o Pedro for uma necessidade para a Seleção, ele vai levá-lo — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, sobre Pedro.

continua após a publicidade

Pedro comemora gol pelo Flamengo em partida contra a Chapecoense pelo Brasileirão (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O discurso de Jardim seguiu a mesma linha dos torcedores do Flamengo. Após a partida, os rubro-negros voltaram a questionar a ausência do nome de Pedro na Copa do Mundo, principalmente pela falta de um camisa 9 goleador na Canarinho.

Jardim enaltece retorno de Arrascaeta no Flamengo

Além da grande atuação de Pedro, Jardim também destacou o retorno de Arrascaeta. Após três meses fora dos jogos, o meia, que se recuperou de duas lesões, entrou na partida contra a Chapecoense. O técnico detalhou o planejamento, visando o melhor futebol do uruguaio.

continua após a publicidade

"Como todo mundo sabe, é um jogador importante para nós e que necessita de ter ritmo de jogo. É um jogador que evoluiu e, nos últimos anos, tem sido quase unânime a votação dele como o melhor da equipe. Acho que esta parada foi péssima, porque ele já vinha num grande crescimento, principalmente no último mês antes de partir. Agora, o nosso objetivo é trabalhá-lo e, dentro do possível, dar-lhe algum tempo de jogo, sem prejudicar a estrutura da equipe. A estrutura da equipe nunca pode ser prejudicada para que ele ganhe essa forma e possa, a médio prazo, ajudar a gente com todas as suas capacidades. Isso é o fundamental."

Veja outras respostas de Leonardo Jardim após Flamengo x Chapecoense

Atuação em Chapecó

"Foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte. Sofremos pouco e criamos situações para fazer dois gols. Na segunda parte, fizemos o terceiro gol e acabamos por matar o jogo. Com substituições, gerimos o jogo sem grande fadiga. Acabamos por ganhar bem. A Chapecoense teve dificuldades contra nós."

Saída de Plata (problema no joelho)

"Em relação ao Plata, ele tem um pequeno problema no joelho, mas penso que não seja nada grave. Já chegou da seleção com essa situação. Hoje, arriscamos utilizá-lo desde o início porque achávamos que não era algo muito grave, mas ele estava com bastante dor. Mesmo sabendo que seria importante, o histórico dos jogos depois das paralisações era extremamente negativo. Não queríamos arriscar, qualquer que fosse o resultado, porque era importante para nós sairmos daqui com a vitória."

Mais uma grande atuação de Lorran

"É um garoto que tem qualidade técnica, mas, em termos do jogo, tem coisas a evoluir. Temos trabalhado bastante sobre isso. Estou satisfeito com ele por isso. Não só pelo gol. Gostei da recuperação de bola, a parte defensiva, de atender à estratégia da equipe. Só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e sua tarefa com a equipe. Ele já tinha feito gol na intertemporada, então elogiei pelo comportamento junto com a equipe."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.