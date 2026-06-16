Maldição de Rocky Balboa? Torcida do Flamengo desafiou superstição e vestiu estátua da cidade de jogo do Brasil Seleção entra em campo na próxima sexta-feira para encarar o Haiti na Filadélfia

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A Seleção Brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, cidade que abriga a famosa estátua de Rocky Balboa. A escultura, aliás, é cercada por uma conhecida "maldição" que, em 2025, teve um capítulo curioso envolvendo torcedores do Flamengo, registrado pelo Lance!.

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A Filadélfia é a cidade do Philadelphia Eagles, equipe da NFL que manda seus jogos no mesmo estádio que receberá a partida do Brasil. Ao longo dos anos, ganhou fama uma superstição relacionada à estátua de Rocky Balboa. Segundo a lenda, quando torcedores de equipes de fora da cidade vestem a estátua com as cores de seus times, acabam sendo derrotados.

Recentemente, durante a Copa do Mundo, torcedores do Equador desafiaram a superstição e vestiram a estátua com adereços da seleção sul-americana. Apesar da ousadia, acabaram derrotados por 1 a 0 pela Costa do Marfim. Já o Flamengo encarou a situação sem receio e não sofreu com a suposta maldição.

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Durante a campanha do Mundial de Clubes de 2025, o Flamengo esteve na Filadélfia para enfrentar o Espérance, da Tunísia, pela fase de grupos. A escadaria da estátua de Rocky Balboa se transformou em ponto de encontro para os torcedores no dia da partida. A reportagem do Lance!, presente no local, acompanhou a festa rubro-negra e registrou uma cena curiosa.

Brasileiros e tunisianos disputaram quem vestiria Rocky Balboa na Filadélfia

Houve uma disputa para definir quem vestiria a estátua primeiro. Embora os flamenguistas fossem maioria no local, os tunisianos saíram na frente e colocaram a bandeira de seu país ao redor do personagem. Pouco depois, torcedores do Flamengo subiram até a estátua, retiraram a bandeira e passaram a exibir bandeiras rubro-negras diante do monumento.

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Minutos depois, uma bandeira do Flamengo foi colocada na estátua. Em seguida, Rocky Balboa também recebeu uma bandeira estampada com o rosto de Zico, maior ídolo do clube brasileiro.

Estátua de Rocky Balboa com a bandeira do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Desafiando a superstição, o Flamengo venceu o Espérance por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.

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A escadaria de Rocky Balboa

A famosa escadaria de Rocky Balboa fica em frente ao Museu de Arte da Filadélfia. O local se tornou conhecido mundialmente após aparecer em uma das cenas mais emblemáticas do primeiro filme da franquia Rocky, lançado em 1976.

Interpretado por Sylvester Stallone, o personagem sobe correndo os degraus durante um treinamento. Ao alcançar o topo, em uma cena que simboliza superação, esforço e determinação, Rocky ergue os braços em sinal de vitória.

Uma estátua reproduzindo esse gesto foi instalada na base da escadaria. A peça, utilizada durante as gravações de Rocky III, foi posteriormente doada por Sylvester Stallone à cidade. Desde então, o local se transformou em um dos pontos turísticos mais visitados da Filadélfia, atraindo fãs do cinema de todo o mundo que repetem o famoso percurso do personagem.

Resta saber agora qual das torcidas desafiará a superstição: brasileiros ou haitianos vestirão a famosa estátua antes do jogo de sexta-feira?

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