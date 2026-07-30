Como Leonardo Jardim pretende recuperar o melhor futebol do Flamengo Sem compromissos pela Copa do Brasil, técnico terá dias livres para treinos

O empate com o Internacional reforçou uma sensação que já vinha crescendo nas últimas semanas: o Flamengo ainda não reencontrou o futebol apresentado antes da Copa do Mundo. Com menos intensidade, pouca agressividade e distante da identidade construída por Leonardo Jardim, o Rubro-Negro terá agora um período raro sem jogos para realizar ajustes considerados fundamentais pela comissão técnica.

Na prática, os dias livres servirão para três objetivos principais: integrar novamente todo o elenco, acelerar a recuperação física de jogadores que retornam de lesão e recuperar a identidade de jogo que marcou o Flamengo antes da paralisação do calendário.

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Colocar todo o elenco no mesmo ritmo, tecnicamente e fisicamente

Embora tenha tido cerca de 30 dias de preparação durante a Copa do Mundo, Leonardo Jardim nunca trabalhou com o grupo completo. Enquanto parte do elenco participou da intertemporada em Portugal, nove jogadores estavam defendendo suas seleções no Mundial ou iniciaram férias após a eliminação de seus países. Na volta, o calendário apertado praticamente impediu sessões completas de treinamento.

Na avaliação do treinador, isso explica parte da queda de rendimento apresentada nas últimas partidas.

"Tivemos um grupo treinando durante 30 e tantos dias e outro grupo que esteve fora, trabalhando com outros treinadores, outras ideias e outros comportamentos, e que só chegou agora. Depois do retorno desses jogadores, ainda não conseguimos ajustar a equipe, porque também não tivemos tempo para treinar. Por isso, temos que aproveitar ao máximo este período que teremos agora para voltar a ajustar o grupo em sua totalidade, de forma que as ações sejam mais bem interpretadas e que a qualidade do jogo retorne ao nível que apresentamos em uma primeira fase, quando tínhamos todo o grupo à disposição."

A intenção da comissão técnica é fazer com que todos os atletas assimilem novamente os mesmos conceitos, tanto do ponto de vista tático quanto físico, diminuindo a diferença entre quem participou da intertemporada e quem chegou apenas nas últimas semanas.

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Jogadores do Flamengo contra o Internacional (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

Além dos lesionados, recuperar quem ainda busca a melhor condição física

Outro objetivo importante será colocar o departamento médico em dia. Hoje, Gonzalo Plata segue em recuperação de uma tendinite no joelho direito, enquanto Luiz Araújo trata uma lesão no joelho esquerdo. Mas a preocupação da comissão técnica vai além dos jogadores que ainda estão no departamento médico.

Lucas Paquetá, por exemplo, já recebeu alta após a lesão muscular sofrida durante a Copa, mas ainda precisa recuperar a melhor condição física para voltar ao nível ideal.

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O mesmo acontece com De la Cruz e Léo Ortiz. Ambos voltaram a ser relacionados diante do Internacional, mas ainda passam por um processo controlado de retorno. O uruguaio segue com controle de carga, enquanto o zagueiro ainda readquire ritmo após um período afastado.

Jardim revelou que esse período sem jogos também será importante justamente para reunir todos esses jogadores no mesmo planejamento.

"Pretendo unir o grupo em termos de trabalho, porque ainda não conseguimos fazer isso. Depois das chegadas, os jogadores foram entrando a conta-gotas. Muitos deles treinaram sozinhos, porque estávamos viajando ou não estávamos com o grupo. Outros vêm de lesão. Em relação ao último, que é o Paquetá, a princípio, ele também já começa a trabalhar com o grupo a partir de agora. Depois, teremos o elenco fechado. Acredito que conseguiremos recuperar um pouco do nosso DNA, daquela forma de jogar que buscamos e apresentamos, principalmente antes da Copa."

Recuperar o DNA de Jardim

Talvez o principal objetivo seja recuperar a identidade de jogo que o Flamengo apresentou antes da paralisação da temporada. Durante a primeira parte do ano, a equipe se destacou por pressionar os adversários desde os minutos iniciais, sufocar a saída de bola e construir vantagens rapidamente. Não por acaso, diversos jogos foram praticamente definidos ainda no primeiro tempo.

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Desde a volta da Copa do Mundo, porém, esse comportamento praticamente desapareceu. Contra São Paulo e Internacional, por exemplo, o Flamengo encontrou dificuldades justamente nos primeiros minutos e demorou para assumir o controle das partidas.

O próprio Leonardo Jardim reconheceu essa mudança após o empate em Porto Alegre.

"Uma das coisas que falei aos jogadores no início do jogo foi esse aspecto. Antes da parada da Copa do Mundo éramos uma equipe que entrava muito forte nos jogos, acabávamos por fazer muitos gols no início porque éramos dominantes e pressionantes. Esse é mais o meu estilo, mas não temos conseguido. Hoje voltei a bater nessa tecla da importância de sermos incisivos e entrarmos mais fortes nos jogos."

Ou seja, a comissão técnica pretende utilizar esse período para fazer o Flamengo reencontrar justamente essa característica. A ideia é que a equipe volte a pressionar alto, seja agressiva sem a bola e retome o ritmo intenso que marcou a melhor sequência sob o comando de Jardim.

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Uma nova "mini pré-temporada"

Na prática, os próximos dias representam uma espécie de segunda intertemporada para o Flamengo. Pela primeira vez desde o fim da Copa do Mundo, Leonardo Jardim terá praticamente todo o elenco à disposição para treinar sem a pressão imediata de uma partida oficial.

Se conseguir integrar os convocados, recuperar os jogadores que voltam de lesão e recolocar sua filosofia de jogo em prática, o treinador pode transformar a pausa forçada pela eliminação na Copa do Brasil em uma oportunidade para recolocar o Flamengo no nível de desempenho apresentado antes da interrupção da temporada.

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Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do time carioca será no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá um intervalo de 11 dias entre uma partida e outra. O período será importante para recuperar jogadores e, principalmente, aproveitar os treinamentos para recolocar o Rubro-Negro no caminho das boas atuações.

Veja a lista dos próximos jogos do Rubro-Negro

09/08 - Flamengo x Vitória - Brasileirão 12/08 - Cruzeiro x Flamengo - Libertadores 16/08 - Mirassol x Flamengo - Brasileirão 19/08 - Flamengo x Cruzeiro - Libertadores 22/08 - Cruzeiro x Flamengo - Brasileirão

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