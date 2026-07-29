Flamengo volta a jogar mal e só empata com um Internacional em crise no Brasileirão Rubro-Negro saiu atrás no marcador, mas gol de Samuel Lino livra o time de Jardim da derrota

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Internacional nesta quarta-feira (30), em mais uma atuação abaixo do esperado da equipe de Leonardo Jardim. O Colorado saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Vitinho. Já na etapa final, Samuel Lino deixou tudo igual no Beira-Rio. Com o resultado, o Rubro-Negro corre o risco de desperdiçar mais uma oportunidade de diminuir a diferença para o líder Palmeiras ou até mesmo ver a distância aumentar.

Na classificação, o Flamengo tem 39 pontos, na segunda posição. O Palmeiras, que encara o Vitória ainda nesta quarta, tem 44. Já o Internacional, que pode entrar na zona do rebaixamento, tem 22 pontos.

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Primeiro tempo: Internacional é superior a um Flamengo apático

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

Vitinho comemora gol do Internacional contra o Flamengo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Segundo tempo: Samuel Lino salva o Flamengo da derrota

O Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Samuel Lino foi o lance capital da partida. Se não fosse o tento do atacante, o Rubro-Negro amargaria derrota contra um time que vive momento de crise no Brasileirão.

Ficou abaixo 📉

O ficou abaixo vai para Jorginho. Pelo que se espera do meio-campista, deixou a desejar, e ele reconheceu isso no intervalo.

Tudo sobre o jogo entre Internacional x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 🆚 Flamengo

🏆 Brasileirão - 21ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Vitinho, 26'/1° (1-0), Samuel Lino, 33'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Mercado (INT); Vitão, Pulgar e De la Cruz (FLA)

🟥 Cartão Vermelho:

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🔴⚪ Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Maripán (Juninho), Mercado e Matheus Bahia; Villagra (Félix Torres), Bruno Henrique (Paulinho), Alan Patrick (Calebe) e Vtinho; Bernabei e Carbonero (Alerrandro).

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro (Royal); Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho (De la Cruz) e Arrascaeta; Carrascal (Bruno Henrique), Samuel Lino e Pedro.

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