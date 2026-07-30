Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão Rubro-Negro empatou com o Internacional, enquanto Alviverde goleou o Vitória

A diferença entre as probabilidades de título de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão aumentou consideravelmente após os resultados dessa quarta-feira (29). Agora, o Alviverde tem praticamente o dobro de chances de vencer o campeonato, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 55,5% a 28,2%.

Apesar de o Rubro-Negro ter um jogo a menos, 20 contra 21 do principal concorrente, a distância chegou a oito pontos depois de empatar com o Internacional por 1 a 1, enquanto o rival paulista superou o Vitória por 4 a 0. A partida atrasada do time da Gávea é contra o Mirassol, válida pela 4ª rodada, e ainda não tem data definida.

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Quem tem chances além de Palmeiras e Flamengo?

Na sequência, o Fluminense aparece com 5,2% de chances de título, com os mesmos 21 jogos do Palmeiras. Já o Athletico-PR soma 3,2% — com 20 partidas disputadas até o momento, o Furacão volta a jogar às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (30), contra o Corinthians.

Os quatro duelos que envolviam times que disputam os playoffs da Copa Sul-Americana foram adiados. Assim, outras oito equipes terminarão a rodada com o mesmo número de jogos de Flamengo e Mirassol. São elas: Chapecoense, Vasco, Atlético-MG, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Botafogo e Grêmio.

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Jogadores do Palmeiras celebram um dos gols no triunfo por 4 a 0 sobre o Vitória; goleada dobrou chances de título em relação ao Flamengo (Foto: Marcio Jose / AGIF / Folhapress)

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Probabilidades atuais de título do Brasileirão, segundo a UFMG

Time Jogos Pontos Chances 1. Palmeiras 21 47 55,5% 2. Flamengo 20 39 28,2% 3. Athletico-PR 20 36 3,2% 4. Fluminense 21 34 5,2% 5. Bahia 21 32 1,2% 6. Bragantino 20 31 3,1% 7. Botafogo 20 29 0,33% 8. Atlético-MG 20 28 0,47% 9. Corinthians 20 28 0,54% 10. Coritiba 20 27 0,97% 11. Cruzeiro 20 27 0,34% 12. São Paulo 20 26 0,42% 13. Vitória 21 26 0,30% 14. Mirassol 20 23 0,01% 15. Santos 20 22 0,05% 16. Internacional 21 22 0,06% 17. Grêmio 20 22 0,05% 18. Vasco 20 21 0,02% 19. Remo 21 21 0,01% 20. Chapecoense 20 10 0,00%

É possível observar que alguns times têm mais chances que outros, apesar de terem menos pontos e mais jogos. Isso acontece porque o modelo matemático também leva em conta a dificuldade dos confrontos restantes, os mandos de campo e outros fatores.