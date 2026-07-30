Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão
Rubro-Negro empatou com o Internacional, enquanto Alviverde goleou o Vitória
A diferença entre as probabilidades de título de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão aumentou consideravelmente após os resultados dessa quarta-feira (29). Agora, o Alviverde tem praticamente o dobro de chances de vencer o campeonato, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 55,5% a 28,2%.
Apesar de o Rubro-Negro ter um jogo a menos, 20 contra 21 do principal concorrente, a distância chegou a oito pontos depois de empatar com o Internacional por 1 a 1, enquanto o rival paulista superou o Vitória por 4 a 0. A partida atrasada do time da Gávea é contra o Mirassol, válida pela 4ª rodada, e ainda não tem data definida.
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Quem tem chances além de Palmeiras e Flamengo?
Na sequência, o Fluminense aparece com 5,2% de chances de título, com os mesmos 21 jogos do Palmeiras. Já o Athletico-PR soma 3,2% — com 20 partidas disputadas até o momento, o Furacão volta a jogar às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (30), contra o Corinthians.
Os quatro duelos que envolviam times que disputam os playoffs da Copa Sul-Americana foram adiados. Assim, outras oito equipes terminarão a rodada com o mesmo número de jogos de Flamengo e Mirassol. São elas: Chapecoense, Vasco, Atlético-MG, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Botafogo e Grêmio.
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Probabilidades atuais de título do Brasileirão, segundo a UFMG
|Time
|Jogos
|Pontos
|Chances
1. Palmeiras
21
47
55,5%
2. Flamengo
20
39
28,2%
3. Athletico-PR
20
36
3,2%
4. Fluminense
21
34
5,2%
5. Bahia
21
32
1,2%
6. Bragantino
20
31
3,1%
7. Botafogo
20
29
0,33%
8. Atlético-MG
20
28
0,47%
9. Corinthians
20
28
0,54%
10. Coritiba
20
27
0,97%
11. Cruzeiro
20
27
0,34%
12. São Paulo
20
26
0,42%
13. Vitória
21
26
0,30%
14. Mirassol
20
23
0,01%
15. Santos
20
22
0,05%
16. Internacional
21
22
0,06%
17. Grêmio
20
22
0,05%
18. Vasco
20
21
0,02%
19. Remo
21
21
0,01%
20. Chapecoense
20
10
0,00%
É possível observar que alguns times têm mais chances que outros, apesar de terem menos pontos e mais jogos. Isso acontece porque o modelo matemático também leva em conta a dificuldade dos confrontos restantes, os mandos de campo e outros fatores.
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