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Chances de título do Palmeiras disparam em relação ao Flamengo no Brasileirão

Rubro-Negro empatou com o Internacional, enquanto Alviverde goleou o Vitória

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 10:56
Atualizado há 1 minutos
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Arrascaeta em ação durante Flamengo x Internacional
Arrascaeta se lamenta durante empate entre Flamengo e Internacional (Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

A diferença entre as probabilidades de título de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão aumentou consideravelmente após os resultados dessa quarta-feira (29). Agora, o Alviverde tem praticamente o dobro de chances de vencer o campeonato, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): 55,5% a 28,2%.

Apesar de o Rubro-Negro ter um jogo a menos, 20 contra 21 do principal concorrente, a distância chegou a oito pontos depois de empatar com o Internacional por 1 a 1, enquanto o rival paulista superou o Vitória por 4 a 0. A partida atrasada do time da Gávea é contra o Mirassol, válida pela 4ª rodada, e ainda não tem data definida.

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Quem tem chances além de Palmeiras e Flamengo?

Na sequência, o Fluminense aparece com 5,2% de chances de título, com os mesmos 21 jogos do Palmeiras. Já o Athletico-PR soma 3,2% — com 20 partidas disputadas até o momento, o Furacão volta a jogar às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (30), contra o Corinthians.

Os quatro duelos que envolviam times que disputam os playoffs da Copa Sul-Americana foram adiados. Assim, outras oito equipes terminarão a rodada com o mesmo número de jogos de Flamengo e Mirassol. São elas: Chapecoense, Vasco, Atlético-MG, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Botafogo e Grêmio.

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Jogadores do Palmeiras celebram gol no triunfo por 4 a 0 sobre o Vitória
Jogadores do Palmeiras celebram um dos gols no triunfo por 4 a 0 sobre o Vitória; goleada dobrou chances de título em relação ao Flamengo (Foto: Marcio Jose / AGIF / Folhapress)

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Probabilidades atuais de título do Brasileirão, segundo a UFMG

TimeJogosPontosChances

1. Palmeiras

21

47

55,5%

2. Flamengo

20

39

28,2%

3. Athletico-PR

20

36

3,2%

4. Fluminense

21

34

5,2%

5. Bahia

21

32

1,2%

6. Bragantino

20

31

3,1%

7. Botafogo

20

29

0,33%

8. Atlético-MG

20

28

0,47%

9. Corinthians

20

28

0,54%

10. Coritiba

20

27

0,97%

11. Cruzeiro

20

27

0,34%

12. São Paulo

20

26

0,42%

13. Vitória

21

26

0,30%

14. Mirassol

20

23

0,01%

15. Santos

20

22

0,05%

16. Internacional

21

22

0,06%

17. Grêmio

20

22

0,05%

18. Vasco

20

21

0,02%

19. Remo

21

21

0,01%

20. Chapecoense

20

10

0,00%

É possível observar que alguns times têm mais chances que outros, apesar de terem menos pontos e mais jogos. Isso acontece porque o modelo matemático também leva em conta a dificuldade dos confrontos restantes, os mandos de campo e outros fatores.

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