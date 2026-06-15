Viña vai voltar do River Plate para o Flamengo? Entenda o cenário Jogador, que está na Copa do Mundo, não vem tendo espaço no clube argentino

Um dos jogadores do Flamengo emprestados atualmente é o lateral-esquerdo Matías Viña, que tem contrato com o River Plate, da Argentina, até o fim deste ano. Nas últimas horas, surgiu a informação de que o clube argentino estaria avaliando a possibilidade de rescindir o vínculo com o atleta. Até o momento, porém, a diretoria rubro-negra não recebeu qualquer comunicado oficial sobre o tema.

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O assunto ganhou repercussão na imprensa argentina após notícias de que Eduardo Coudet, técnico do River Plate, não teria Matías Viña em seus planos pós Copa do Mundo. Para encerrar o contrato antes do prazo previsto, o clube argentino, responsável pelo pagamento dos salários do jogador, precisaria arcar com uma multa rescisória. Neste momento, entretanto, o Flamengo ainda não foi informado sobre qualquer intenção nesse sentido.

Viña, do Flamengo, em ação pelo River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

Vale destacar que o acordo entre os clubes prevê uma opção de compra e até mesmo uma obrigação caso determinadas metas sejam atingidas. O cenário, contudo, parece distante diante dos números registrados pelo atleta até aqui.

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Desde que chegou ao River Plate, Viña ainda não conseguiu se firmar. Com poucos minutos em campo, o lateral disputou apenas 14 partidas, sendo titular em 10 delas.

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Matías Viña entra em campo na Copa do Mundo nesta segunda-feira

Convocado por Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo, Viña está à disposição da seleção uruguaia para a estreia diante da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília). Ele, inclusive,começa entre os titulares na partida válida pelo Grupo H, em Miami.

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