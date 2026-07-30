Palmeiras aproveita brecha do Flamengo para abrir gordura no Brasileirão Alviverde chega a oito pontos de vantagem sobre rival carioca; probabilidade de título bate 55,5%

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O Palmeiras encerrou a rodada com oito pontos de vantagem sobre o Flamengo na liderança do Brasileirão. A equipe comandada por Abel Ferreira goleou o Vitória por 4 a 0, em Salvador, em confronto marcado por duas expulsões dos mandantes em um intervalo de cinco minutos. Já o clube carioca voltou a tropeçar, desta vez ao empatar com o Internacional.

+ Palmeiras goleia Vitória em jogo de expulsões e abre vantagem no Brasileirão

A diferença, que havia diminuído após a primeira derrota do Palmeiras como mandante, no último domingo, diante do Atlético-MG, voltou a aumentar e atingiu o maior patamar desde o início da competição.

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A liderança é sustentada pelos números. O Palmeiras tem a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 16 gols sofridos. Carlos Miguel, que havia falhado em dois lances na derrota para o Atlético-MG, voltou a terminar uma partida sem ser vazado, marca frequentemente valorizada por Abel Ferreira desde que assumiu o comando da equipe.

- Já é difícil jogar contra o Palmeiras com 11, imagina jogar contra o Palmeiras com menos dois jogadores. Tínhamos este propósito de vir aqui e ganhar o jogo. Com dois a mais, criamos os espaços que estavam difíceis de encontrar pela estrutura do adversário - analisou Abel Ferreira.

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A goleada em Salvador também colocou o Palmeiras como o ataque mais positivo da competição, com 38 gols marcados, um a mais que o Flamengo. Como consequência, o time alviverde passou a ter o melhor saldo do campeonato, com 22 gols positivos.

Partida entre Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão foi marcada por polêmicas de arbitragem (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

Vitória no primeiro turno é fundamental

Além da eficiência e da regularidade ao longo das 21 rodadas disputadas, outro fator que sustenta a vantagem do Palmeiras na liderança foi a vitória sobre o Flamengo no primeiro turno. Diferentemente da temporada passada, quando não conseguiu derrotar o rival no Brasileirão, o time alviverde foi ao Rio de Janeiro e voltou com um triunfo convincente.

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No reencontro entre as equipes desde a decisão da Libertadores em Lima, o Palmeiras venceu por 3 a 0, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho. O triunfo sem sofrer gols foi facilitado pela expulsão precoce de Carrascal, ainda aos 22 minutos do primeiro tempo.

Caso mantenha a atual vantagem na liderança, o Palmeiras pode chegar ao próximo confronto contra o Flamengo em situação confortável na disputa pelo título. As equipes se enfrentam apenas na antepenúltima rodada, em São Paulo, e o time alviverde soma atualmente oito pontos de vantagem.

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- Sem dúvida, a palavra que define a mim e o Palmeiras é consistência. Com a qualidade dos jogadores, se vê a qualidade de jogo em campo. É uma arte jogar futebol, onde o esforço e o talento se vê dentro do gramado, onde o espírito competitivo se vê dentro do gramado e onde há uma forma de jogar que acredito piamente. Todos são importantes e ninguém individualmente é indispensável. Assim estamos brigando para ganhar - detalhou Abel Ferreira.

Vale lembrar, no entanto, que o Rubro-Negro tem um jogo a menos em relação ao Alviverde. O confronto contra o Mirassol, no Maracanã, foi adiado por causa de um conflito de datas com a Recopa Sul-Americana.

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Probabilidade de título do Palmeiras no Brasileirão ultrapassa 50%

De acordo com o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem atualmente 55,5% de probabilidade de conquistar o 13º título do Campeonato Brasileiro. O índice representa mais da metade das chances projetadas pelo estudo.

O Flamengo, segundo colocado na tabela, aparece com 28,2% de probabilidade de título, uma diferença de 27,3 pontos percentuais em relação ao líder. Juntos, os dois clubes concentram mais de 80% das chances totais, cenário que reforça a tendência de uma disputa pelo troféu novamente entre os principais candidatos.

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O próximo time a aparecer no estudo é o Fluminense, atual quarto colocado, com 5,2% de probabilidade, seguido pelo Athletico, com 3,2%.

Palmeiras possui 55,% de chances de faturar novamente o título do Brasileirão (Foto: Reprodução/UFMG)

Palmeiras muda a chave para a Copa do Brasil

Com o fim da 21ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. A equipe recebe o Fortaleza no próximo domingo, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final. A definição da vaga acontece três dias depois, na Arena Castelão, quando os times disputam o confronto de volta.

Para o confronto eliminatório, Abel Ferreira contará com o retorno do atacante Paulinho, desfalque nesta rodada devido a uma entorse no tornozelo esquerdo. A lesão, considerada sem gravidade por fontes do clube, não tem relação com a cirurgia realizada anteriormente pelo jogador na perna direita.

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O retorno do camisa 10 amplia as opções da comissão técnica, que convive com desfalques desde a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo. A tendência é que todo o elenco esteja à disposição para a Copa do Brasil, com exceção dos operados Bruno Fuchs, que passou por cirurgia de apêndice, e Jefté, submetido a procedimento no joelho.

Artilheiro e principal jogador do Palmeiras em 2026, Flaco López foi a principal novidade em Salvador. O atacante recebeu período de férias, assim como os demais convocados do clube para a Copa do Mundo, após o vice-campeonato com a Argentina, e voltou a disputar uma partida oficial pelo Alviverde.

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Na temporada, Flaco soma 14 gols e oito assistências em 36 jogos, com média superior a uma participação direta em gol a cada duas partidas.

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