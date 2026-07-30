Flamengo entra em período sem jogos e mira recuperação no Brasileirão
Rubro-Negro vem de dois empates seguidos
O Flamengo empatou com o Internacional na última rodada do Brasileirão e, agora, se prepara para voltar a trilhar o caminho das vitórias. Para isso, o técnico Leonardo Jardim terá um período de 11 dias sem jogos, uma vez que a próxima partida do time carioca será apenas no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória.
O próximo fim de semana e a primeira metade da próxima semana serão dedicados às oitavas de final da Copa do Brasil. Como foi eliminado pelo Vitória na fase anterior, o Rubro-Negro está fora da competição. Com isso, terá dias importantes no Ninho do Urubu para ajustar a equipe e buscar uma melhora no desempenho.
Na programação divulgada pelo clube carioca no início da semana, os treinos de sexta-feira, sábado e domingo estão marcados para o período da manhã, todos às 10h (de Brasília).
Quando é o próximo jogo do Flamengo?
O próximo compromisso do time carioca será no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá um intervalo de 11 dias entre uma partida e outra. O período será importante para recuperar jogadores e, principalmente, aproveitar os treinamentos para recolocar o Rubro-Negro no caminho das boas atuações.
Veja a lista dos próximos jogos do Rubro-Negro
- 09/08 - Flamengo x Vitória - Brasileirão
- 12/08 - Cruzeiro x Flamengo - Libertadores
- 16/08 - Mirassol x Flamengo - Brasileirão
- 19/08 - Flamengo x Cruzeiro - Libertadores
- 22/08 - Cruzeiro x Flamengo - Brasileirão
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