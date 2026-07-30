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Flamengo entra em período sem jogos e mira recuperação no Brasileirão

Rubro-Negro vem de dois empates seguidos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 13:37
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O Flamengo empatou com o Internacional na última rodada do Brasileirão e, agora, se prepara para voltar a trilhar o caminho das vitórias. Para isso, o técnico Leonardo Jardim terá um período de 11 dias sem jogos, uma vez que a próxima partida do time carioca será apenas no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória.

O próximo fim de semana e a primeira metade da próxima semana serão dedicados às oitavas de final da Copa do Brasil. Como foi eliminado pelo Vitória na fase anterior, o Rubro-Negro está fora da competição. Com isso, terá dias importantes no Ninho do Urubu para ajustar a equipe e buscar uma melhora no desempenho.

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Na programação divulgada pelo clube carioca no início da semana, os treinos de sexta-feira, sábado e domingo estão marcados para o período da manhã, todos às 10h (de Brasília).

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do time carioca será no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá um intervalo de 11 dias entre uma partida e outra. O período será importante para recuperar jogadores e, principalmente, aproveitar os treinamentos para recolocar o Rubro-Negro no caminho das boas atuações.

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Veja a lista dos próximos jogos do Rubro-Negro

  1. 09/08 - Flamengo x Vitória - Brasileirão
  2. 12/08 - Cruzeiro x Flamengo - Libertadores
  3. 16/08 - Mirassol x Flamengo - Brasileirão
  4. 19/08 - Flamengo x Cruzeiro - Libertadores
  5. 22/08 - Cruzeiro x Flamengo - Brasileirão
Flamengo x Internacional no Beira-Rio
Jogadores do Flamengo na partida contra o Internacional (Foto: Rodrigo Ziebell/Brazil Photo Press/Folhapress)

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