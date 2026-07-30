Flamengo recebe dia de folga após empate com o Internacional; veja a programação Rubro-Negro terá 11 dias sem jogos para recuperar atletas e buscar evolução

O elenco do Flamengo recebeu folga nesta quinta-feira (30), um dia após o empate frustrante com o Internacional, em Porto Alegre (RS). Os jogadores se reapresentam na manhã de sexta-feira, às 10h, quando iniciarão um período voltado exclusivamente aos treinamentos, sem a disputa de partidas.

O próximo fim de semana e a primeira metade da próxima semana serão dedicados às oitavas de final da Copa do Brasil. Como foi eliminado pelo Vitória na fase anterior, o Flamengo está fora da competição. Com isso, terá dias importantes no Ninho do Urubu para ajustar a equipe e buscar uma melhora no desempenho.

continua após a publicidade

Na programação divulgada pelo clube, os treinos de sexta-feira, sábado e domingo estão marcados para o período da manhã.

Programação do Flamengo

Quinta-feira (30): folga Sexta-feira (31): treino às 10h Sábado (1º): treino às 10h Domingo (2): treino às 10h

Todos os compromissos estão no horário de Brasília.

O Flamengo ainda não divulgou a programação da próxima semana.

Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do Flamengo será no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá um intervalo de 11 dias entre uma partida e outra. O período será importante para recuperar jogadores e, principalmente, aproveitar os treinamentos para recolocar o Rubro-Negro no caminho das boas atuações.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

➡️ Aposte em jogos do Flamengo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.