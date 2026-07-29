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Jardim admite queda de rendimento do Flamengo e pede reação: 'Resultados preocupam'

Rubro-Negro vem de dois empates amargos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 22:21
Atualizado há 1 minutos
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Jardim em Flamengo x Internacional no Beira-Rio
Jardim durante Internacional x Flamengo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

O técnico Leonardo Jardim admitiu, após o empate com o Internacional nesta quarta-feira (29), que os últimos resultados do Flamengo preocupam na busca pelo principal objetivo da equipe no Brasileirão: o título. No Beira-Rio, o treinador português afirmou que o time precisa recuperar o seu DNA, algo que será trabalhado nos próximos dias, período em que o Rubro-Negro não terá jogos.

— Com certeza os resultados preocupam. Sabemos que será um campeonato competitivo e acreditamos que estamos dentro do jogo, mas não podemos perder pontos e ficar mais distantes do rival. Nosso objetivo é ser campeão — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

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Jardim em Flamengo x Internacional no Beira-Rio
Jardim durante o empate do Flamengo com o Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

— Antes da parada para a Copa, nós entrávamos fortes nos jogos e fazíamos gols no início. Esse é o meu estilo. Mas não estamos conseguindo isso. Falei domingo e hoje. Para mim é importante sermos fortes e incisivos inicialmente, e temos que recuperar essa forma. Tivemos isso antes da Copa (...) Precisamos ser mais efetivos e já tivemos essa fase. A equipe não está no seu melhor. Temos que reagir. Ser melhor na capacidade de pressão, melhor na efetividade da jogada, remates ao gol — disse Leonardo Jardim após o empate do Flamengo com o Internacional.

Antes da partida contra o Inter, o Flamengo empatou com o São Paulo no Maracanã. Por conta dos jogos da Copa do Brasil, competição da qual o Flamengo já foi eliminado, o time de Leonardo Jardim terá agora uma sequência sem partidas, dedicada exclusivamente aos treinamentos.

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"Não sou um defensor da posse de bola estéril. Precisamos criar e terminar as jogadas que criamos. Não pretendíamos esses dois empates. São Paulo e Inter fizeram força ao Flamengo no primeiro turno. Pra jogar no Flamengo é preciso reagir à adversidade, e vamos ter capacidade para isso. Vamos trabalhar com o grupo fechado e recuperar bem."

Veja outras respostas de Jardim após Internacional 1x1 Flamengo

Pausa dos jogos

"Pretendo reunir o grupo agora nessa pausa, pois ainda não conseguimos. Estávamos em viagem, outros vindo de lesão... o Paquetá também começa a treinar e vamos ter o grupo fechado. Acredito que vamos recuperar o nosso DNA e aquilo que jogamos antes da Copa."

Partida ruim de Jorginho

"O Jorginho não está no seu melhor momento. Todo mundo sabe da sua capacidade. O Nico também não estava conosco e hoje ganhou minutos. Outro que pode jogar é o Paquetá. Quando tiverem todos disponíveis, vamos fazer uma rotatividade e ter melhores soluções."

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Prioridade do Flamengo no mercado

"Já falei sobre isso. A importância de ter jogadores com velocidade de resolução e técnicos. Precisamos de jogadores criativos e com qualidade para desequilibrar contra equipes de bloco baixo. O Boto sabe."

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