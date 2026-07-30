Análise: em um Flamengo sem ideias, Jardim encara seu primeiro momento de pressão Em má fase, Rubro-Negro vê Palmeiras abrir larga vantagem na liderança

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Com o que tem em mãos, Leonardo Jardim, que pela primeira vez vive um cenário conturbado no Rio, faz o Flamengo jogar muito pouco. O empate em 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, escancarou um problema que já havia aparecido no empate com o São Paulo: o Rubro-Negro é hoje uma equipe sem identidade, sem repertório ofensivo e incapaz de impor o seu ritmo durante boa parte dos jogos.

O Flamengo teve tempo de sobra para entregar ao torcedor um futebol de alto nível após a pausa para a Copa do Mundo. O período de preparação, porém, parece ter produzido uma ilusão. A goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, última colocada do Brasileirão, deu a impressão de que a equipe havia retomado o caminho. Depois, vieram dois empates por 1 a 1, contra São Paulo e Internacional, com atuações preocupantes e dois primeiros tempos praticamente nulos.

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A maneira de jogar do Flamengo de Jardim preocupa

O problema não está apenas nos pontos desperdiçados. Está na maneira de jogar. Hoje, o Flamengo não consegue criar com regularidade, não tem o mesmo poder de armação e apresenta pouca variedade para superar adversários que conseguem se organizar defensivamente. Ao mesmo tempo, a equipe também perdeu força na pressão e cometeu erros técnicos em excesso, principalmente nos passes.

Contra São Paulo e Internacional, duas equipes que vivem momentos complicados na temporada, o Flamengo não conseguiu impor sua superioridade. Foram partidas em que o time pareceu perdido em campo, sem senso de urgência e sem intensidade.

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O próprio treinador reconheceu a queda de rendimento. Jardim afirmou que o Flamengo deixou de apresentar justamente algumas das características que deveriam marcar seu trabalho: intensidade, pressão e força desde o início dos jogos.

"Éramos uma equipe que entrava sempre muito forte nos jogos e acabávamos por fazer muitos gols logo no início, porque éramos dominantes e pressionantes. Esse é mais o meu estilo."

Leonardo Jardim em Internacional x Flamengo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

O treinador português admitiu que o time não tem conseguido repetir esse padrão nas últimas partidas e que o cenário precisa mudar. Para Jardim, o Flamengo precisa recuperar a postura que apresentou antes da Copa.

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"Não temos conseguido, principalmente nesses últimos dois jogos. (…) Na minha forma de entender a grandeza do clube e da equipa que eu treino, temos de ser fortes e incisivos logo inicialmente. Temos de recuperar outra vez essa forma de ação que tivemos durante bons tempos na primeira fase, antes da Copa."

Jogadores reconhecem a queda de rendimento do Flamengo

Não foi apenas Jardim quem identificou o problema. As declarações de Danilo e Varela depois do empate no Beira-Rio expuseram a insatisfação interna com o momento da equipe. O zagueiro foi direto ao afirmar que o Flamengo precisa elevar a intensidade para voltar a competir pelo título.

"A gente tem que entrar com a rotação alta. As equipes estão preparadas para pressionar e neutralizar o Flamengo. Temos consciência de que precisamos melhorar muito o nosso jogo para competir e ser campeão brasileiro. A camisa do Flamengo não permite meio tempo devagar. Temos que ser firmes, entrar forte, e vamos trabalhar para melhorar."

Varela foi ainda mais direto ao separar o problema dos resultados do desempenho apresentado em campo. Para o lateral, a questão já ultrapassou a discussão sobre pontos perdidos.

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"Acho que já não é sobre o resultado, os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento. Temos 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar. Temos que trabalhar."

Novo período livre sem jogos. Anima o torcedor?

E talvez esse seja o principal motivo para a preocupação do torcedor. O Flamengo terá novamente um período sem partidas por conta da sequência da Copa do Brasil, competição da qual já foi eliminado. Serão dias dedicados exclusivamente aos treinamentos. O problema é que a equipe acabou de passar por uma pausa muito maior, justamente durante o Mundial, e não voltou apresentando evolução.

A sensação, neste momento, é de que o Flamengo precisa reconstruir seu próprio futebol. A equipe não sabe se defender com segurança, perdeu força para pressionar e é previsível quando tem a bola. Em muitos momentos, parece depender da genialidade de Arrascaeta ou da qualidade técnica de Pedro para criar algo diferente. É pouco para um time que pretende ser campeão brasileiro.

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Time do Flamengo antes do duelo contra o Internacional (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Perda de identidade

O Flamengo de Jardim chegou a apresentar uma identidade clara em determinado momento da temporada. Era uma equipe agressiva, intensa, dominante e capaz de sufocar os adversários. Hoje, esse time não aparece. O que se vê é uma equipe apática, sem ideias e sem força para controlar os jogos.

E o cenário da tabela torna a situação ainda mais delicada. Com a vitória sobre o Vitória nesta quarta-feira, o Palmeiras abriu oito pontos de vantagem na liderança, embora tenha um jogo a mais. O Flamengo, portanto, precisa reagir rapidamente. Além dos pontos, precisa recuperar o futebol.

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Neste momento, o maior problema do Flamengo não é apenas a distância para o Palmeiras. É não saber exatamente como voltar a ser o Flamengo que o próprio Jardim prometeu construir.

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