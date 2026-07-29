Varela aponta problema no Flamengo: 'É sobre o time, a maneira de jogar' Lateral cobrou trabalho para mudar a maneira de jogar

O empate do Flamengo com o Internacional aumentou a preocupação com o momento vivido pela equipe carioca. Após mais uma atuação abaixo do esperado, o lateral-direito Guillermo Varela reconheceu que o problema da equipe vai além dos resultados e está relacionado à maneira de jogar.

— Acho que já não é sobre o resultado, os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Não estamos no melhor momento. Temos 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar. Temos que trabalhar — declarou o lateral-direito do Flamengo.

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Varela em Internacional x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo saiu atrás no Beira-Rio, mas buscou o empate com Samuel Lino no segundo tempo. Apesar de evitar a derrota, a equipe de Leonardo Jardim voltou a apresentar dificuldades para criar e acumulou erros técnicos durante a partida.

Agora, o Rubro-Negro terá um período de 15 dias para trabalhar e buscar uma reação.

Como foi Internacional x Flamengo

O Internacional dominou o primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, com gol de Vitinho. O lance nasceu após Rossi defender um chute de Carbonero, mas Jorginho vacilar no rebote e perder a bola para o atacante, que finalizou sem chances para o goleiro. A equipe gaúcha jogou em ritmo muito superior ao do Flamengo, criou as principais oportunidades e só não ampliou por conta do goleiro rubro-negro. Do outro lado, o time carioca, com muita dificuldade na criação, levou perigo apenas em finalizações de Carrascal e Samuel Lino, em uma atuação muito abaixo do esperado.

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O Flamengo voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, ocupando o campo de defesa do Internacional. No entanto, repetiu o cenário do primeiro tempo: teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e acumulou erros técnicos. O empate saiu apenas aos 33 minutos, em uma jogada de bate e rebate dentro da área. Samuel Lino aproveitou a sobra e balançou as redes de Matheus Cunha, ex-goleiro do Rubro-Negro. Até a reta final da partida, a equipe de Jardim chegou a flertar com o gol da virada, mas não teve sucesso.

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