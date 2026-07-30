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Classificação do Brasileirão: veja a tabela após jogos da 21ª rodada

Quatro jogos do campeonato aconteceram nesta quarta-feira (29)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 00:14
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Troféu do Brasileirão Série A
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Quatro jogos da 21ª rodada do Brasileirão aconteceram nesta quarta-feira (29). Os resultados dos confronto mexeram na parte de cima e de baixo da tabela de classificação do torneio nacional. Veja com o Lance! o atual cenário do campeonato.

➡️ Classificação e simulador do Brasileirão: veja a tabela após jogos da 21ª rodada

No Rio Grande do Sul, o Internacional empatou com o Flamengo em 1 a 1, no Beira-Rio. O resultado do confronto fez a equipe Rubro-Negra ver o Palmeiras somar mais pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.

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Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo
Carrascal chuta e para em Matheus Cunha em Internacional x Flamengo . (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Determinado cenário aconteceu por conta da vitória da equipe do técnico Abel Ferreira na rodada. Em um confronto polêmico, o Palmeiras venceu o Vitória por 4 a 0, no Barradão, e assim, abriu oito ponto de vantagem na ponta da tabela.

Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras
Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

No interior de São Paulo, o Mirassol venceu o Remo por 2 a 1, alcançou 23 pontos e deixou a zona de rebaixamento. Já no Rio de Janeiro, Fluminense e Bahia ficaram em um empate sem gols dentro do Maracanã e continuaram respectivamente na 4ª e 5ª colocação.

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Além dos jogos desta quarta-feira (29), a 21ª rodada do Brasileirão continua na quinta-feira (30). Na data, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR, na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília), e o Coritiba recebe o Cruzeiro, no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília).

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Jogos adiados da 21ª rodada do Brasileirão

Vale destacar, que quatro jogos da rodada foram adiados por conta da disputa do playoff da Copa Sul-Americana. Serão disputados em outra janela de datas as seguintes partidas: Chapecoense x Vasco, Atlético-MG x Bragantino, São Paulo x Santos e Botafogo x Grêmio.

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